Rodolfo Suarez anticipó un nuevo revés para el Gobierno de Milei en el Congreso

El senador nacional de la UCR por Mendoza, Rodolfo Suarez , anticipó que el Congreso insistirá en exigirle al Gobierno de Javier Milei que cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad , la cual fue promulgada por el Ejecutivo pero suspendida en su aplicación.

El legislador radical estuvo presente este jueves en el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael. El evento contó con la visita del presidente Milei y de buena parte de los referentes políticos mendocinos.

Suarez es uno de los principales referentes de Cambia Mendoza, aliado de La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones legislativas. No obstante, esta coincidencia electoral no ha impedido que el senador vote a favor de algunos proyectos de ley que son resistidos por el Gobierno nacional.

El senador mendocino destacó la alianza entre libertarios y radicales de cara a las elecciones y destacó la coincidencia que tienen la gestión nacional y provincial en torno al equilibrio fiscal. “Creemos que tenemos que ir hacia una Argentina con un Estado más inteligente, más eficiente y reducirlo. En esa coincidencia yo creo que en Mendoza va a haber una muy buena elección de La Libertad Avanza y Cambia Mendoza”, expresó.

No obstante, no dudó en reconocer que “hay errores que se cometen” desde el Gobierno nacional y remarcó que en varias oportunidades ha votado en contra de la postura de Milei en el Senado. “En mi caso me ha tocado votar en contra respecto a lo decidido por el presidente en cuanto a los vetos. Sobre todo en el tema del Garrahan y en el tema universitario”, precisó.

“En la Argentina la Universidad Pública ha sido algo de movilidad ascendente para todos los argentinos. El Garrahan atiende a chicos y chicas de todo el país y no se puede desfinanciar ni hacer el ajuste en ese sentido. Y yo creo que cuando tenemos que votar en contra, votamos en contra”, advirtió el senador nacional.

Un nuevo revés para Milei en el Congreso

Una de las leyes vetadas por Milei que luego fue ratificada por el Congreso fue la norma que establece la Emergencia en materia de discapacidad. De todas maneras, el Ejecutivo nacional promulgó la ley pero suspendió su aplicación, hasta tanto las cámaras legislativas definan el origen de los recursos para que pueda entrar en vigencia.

En este sentido, Suarez anticipó que el Congreso insistirá en exigirle a Milei que aplique la norma que obtuvo un amplio consenso de todos la oposición e incluso de algunos legisladores que han sido aliados del oficialismo en otras votaciones.

“El Gobierno le ha pedido al Congreso que diga de dónde saca los fondos para poder hacer esto. Los fondos los tiene que sacar al reasignar partidas. Hace dos años que el Gobierno está haciendo sus cuentas y puede reasignar las partidas como a ellos les plazca. Así que tendrán que buscar”, manifestó el senador mendocino.

El dirigente radical adelantó que “nosotros vamos a contestar desde el Congreso que reasigne partidas, como vienen haciendo en tantos sentidos, para aplicar la norma”.

La medida adoptada por el Ejecutivo fue calificada como ilegal por parte de la oposición y de hecho este miércoles la Cámara de Diputados declaró nula la cláusula del decreto 681/25 que suspendía la aplicación de la emergencia.