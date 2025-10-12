El fiscal dictaminó confirmar el fallo de la Justicia electoral y no hacer lugar al pedido de LLA de reimprimir las boletas con la cara de Santilli

El fiscal federal Ramiro González propuso al Tribunal confirmar la decisión de la Junta Electoral Nacional de la provincia de Buenos Aires que rechazó el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir todas las boletas de la provincia.

González, analizó los informes del Correo, la Dirección Nacional Electoral y de los funcionarios a cargo del control que verifican fallas de impresión, numeración, encuadernado o corte y la preparación previa para su entrega al Correo Argentino -escaneo, encintado, control final y preparación de bolsines-.