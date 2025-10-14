Bertie Benegas Lynch quedó a cargo de la comisión de Presupuesto, luego del escándalo de José Luis Espert

La designación de Bertie Benegas Lynch fue impulsada por La Libertad Avanza y contó con el respaldo de la UCR y la Coalición Cívica.

EL Gobierno quiere dar vuelta la página del escándalo narco que involucra a José Luis Espert. En ese contexto, el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch (La Libertad Avanza) quedó formalmente al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, en reemplazo del cuestionado legislador, tras un plenario conjunto realizado este martes con otras comisiones.

Bertie Benegas Lynch fue propuesto por el oficialismo La designación fue impulsada por Carlos Zapata (La Libertad Avanza), quien propuso además al salteño Julio Moreno Ovalle como secretario. “Venimos a ordenar un trámite que estaba pendiente. El oficialismo debe presidir la comisión de Presupuesto”, sostuvo Zapata durante la reunión, que se desarrolló pasadas las 11.30.

La sesión fue encabezada por Magalí Mastaler, presidenta del plenario, quien cedió la palabra a Carlos Heller, vicepresidente de Presupuesto, para iniciar el procedimiento.

Unión por la Patria se resistió a la designación En el bloque Unión por la Patria aclararon que acompañarían la propuesta, aunque tampoco se opondría. “Manifestamos por nota que esta comisión debe ser presidida por quien elija el oficialismo. No vamos a levantar la mano por Benegas Lynch ni por otro”, señalaron sus representantes. Uno de ellos ironizó al desear que la gestión del libertario “sea mucho mejor que la performance que mostró en el Movistar Arena como baterista”.

En tanto, Julia Santillán (LLA) respondió que “usar argumentos políticos para objetar una designación no tiene sentido” y pidió “dejar para los medios la chicana”, al remarcar que “seguir obstruyendo no puede ser la lógica permanente de UP”.