La DGE abre el concurso de ingreso a la docencia 2026 para Educación Especial

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) anunció mediante la Resolución Nº 6123 la apertura del Concurso de Ingreso a la Docencia 2026 destinado a establecimientos de Educación Especial de gestión estatal. El llamado alcanza los cargos de maestro/a de grado, maestro/a de materias especiales, maestro/a de formación profesional y equipos técnicos educativos.

La convocatoria se regirá por lo dispuesto en el Estatuto del Docente (Ley Nº 4934) y sus decretos reglamentarios, que establecen los mecanismos de ingreso y las condiciones de participación.

La inscripción y validación de documentación se realizará del 10 al 20 de noviembre de 2025, hasta las 23:59 hs, a través del sistema GEI (Gestión Educativa Integral), rol Eventos 2026–MIEE o mediante correo electrónico a [email protected] para quienes no tengan acceso habilitado.

El orden de méritos provisorio se publicará el 27 de noviembre, y los reclamos se recibirán del 28 de noviembre al 12 de diciembre.

El acto de ofrecimiento de cargos se desarrollará de forma virtual y sincrónica entre el 17 y el 19 de diciembre, mientras que la toma de posesión será el 1 de febrero de 2026.

Requisitos y condiciones para participar

Solo podrán participar quienes cuenten con Bono Docente de la modalidad Educación Especial y por especialidad. El uso de Bono Habilitante se permitirá únicamente si no existen postulantes con Bono Docente, mientras que no se ofrecerán cargos a quienes posean Bono Supletorio.

Además, los docentes deberán presentar los certificados psicofísicos de base y el complementario “Escuela Especial o Domiciliaria-Hospitalaria”, según las normas vigentes.

La documentación enviada tendrá carácter de declaración jurada, y cualquier adulteración implicará la exclusión inmediata del concurso y posibles acciones legales o administrativas.

Inclusión y transparencia en el proceso

El llamado incluye una reserva del 15% de las vacantes según el Decreto Reglamentario Nº 313/85, y garantiza que el 4% de los cargos se destine a personas con discapacidad, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 5041.

La DGE también estableció que los concursos se realizarán luego del Movimiento Anual de Traslados Definitivos 2026, y que la Junta Calificadora de Méritos de Educación Especial será la encargada de controlar la documentación, definir el orden de mérito y supervisar la transparencia del proceso.

La resolución publicada en el Boletín Oficial