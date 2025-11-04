Presenta:

Política

|

DGE

La DGE abre el concurso de ingreso a la docencia 2026 para Educación Especial

Las inscripciones estarán abiertas del 10 al 20 de noviembre y el proceso se realizará de manera virtual y sincrónica en diciembre.

MDZ Política

La Dirección General de Escuelas&nbsp;oficializó la convocatoria al Concurso de Ingreso a la Docencia 2026 para cubrir cargos titulares en Educación Especial.

La Dirección General de Escuelas oficializó la convocatoria al Concurso de Ingreso a la Docencia 2026 para cubrir cargos titulares en Educación Especial.

Prensa Gobierno de Mendoza

La Dirección General de Escuelas (DGE) anunció mediante la Resolución Nº 6123 la apertura del Concurso de Ingreso a la Docencia 2026 destinado a establecimientos de Educación Especial de gestión estatal. El llamado alcanza los cargos de maestro/a de grado, maestro/a de materias especiales, maestro/a de formación profesional y equipos técnicos educativos.

La convocatoria se regirá por lo dispuesto en el Estatuto del Docente (Ley Nº 4934) y sus decretos reglamentarios, que establecen los mecanismos de ingreso y las condiciones de participación.

Te Podría Interesar

Inscripción virtual y cronograma

La inscripción y validación de documentación se realizará del 10 al 20 de noviembre de 2025, hasta las 23:59 hs, a través del sistema GEI (Gestión Educativa Integral), rol Eventos 2026–MIEE o mediante correo electrónico a [email protected] para quienes no tengan acceso habilitado.

El orden de méritos provisorio se publicará el 27 de noviembre, y los reclamos se recibirán del 28 de noviembre al 12 de diciembre.

El acto de ofrecimiento de cargos se desarrollará de forma virtual y sincrónica entre el 17 y el 19 de diciembre, mientras que la toma de posesión será el 1 de febrero de 2026.

Requisitos y condiciones para participar

Solo podrán participar quienes cuenten con Bono Docente de la modalidad Educación Especial y por especialidad. El uso de Bono Habilitante se permitirá únicamente si no existen postulantes con Bono Docente, mientras que no se ofrecerán cargos a quienes posean Bono Supletorio.

Además, los docentes deberán presentar los certificados psicofísicos de base y el complementario “Escuela Especial o Domiciliaria-Hospitalaria”, según las normas vigentes.

La documentación enviada tendrá carácter de declaración jurada, y cualquier adulteración implicará la exclusión inmediata del concurso y posibles acciones legales o administrativas.

Inclusión y transparencia en el proceso

El llamado incluye una reserva del 15% de las vacantes según el Decreto Reglamentario Nº 313/85, y garantiza que el 4% de los cargos se destine a personas con discapacidad, conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 5041.

La DGE también estableció que los concursos se realizarán luego del Movimiento Anual de Traslados Definitivos 2026, y que la Junta Calificadora de Méritos de Educación Especial será la encargada de controlar la documentación, definir el orden de mérito y supervisar la transparencia del proceso.

La resolución publicada en el Boletín Oficial

Embed

Archivado en

Notas Relacionadas