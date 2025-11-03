La DGE pone en marcha el relevamiento sobre convivencia escolar: los detalles

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) inicia este lunes un relevamiento sobre la convivencia escolar en el Nivel Secundario de escuelas orientadas, técnicas y de jóvenes y adultos. El estudio se extenderá hasta el viernes 7 de noviembre, y los resultados estarán disponibles luego del receso del verano.

El estudio está a cargo de la Subsecretaría de Educación, a través de la Dirección de Acompañamiento Escolar (DAE), y está destinado a supervisores, directores y docentes. El objetivo es construir un diagnóstico situado y basado en evidencia sobre el estado de las relaciones interpersonales, el clima escolar y las problemáticas de acoso y ciberacoso en las escuelas de Mendoza.

De esta manera, desde la DGE plantearon que el relevamiento no solo servirá para construir un diagnóstico, sino también para orientar la acción y futuras intervenciones.

El relevamiento será a través de un formulario online, y una vez finalizado, los datos serán procesados por equipos de la DAE en articulación con el Conicet.

Tras diferentes casos de bullying en instituciones de Mendoza, la DGE oficializó a principios de octubre un protocolo de procedimiento ante situaciones de acoso escolar .

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial, el protocolo tiene como fin "dotar al sistema educativo de herramientas útiles, claras y concretas", y su aplicación resulta inmediata y obligatoria en todos los establecimientos públicos y privados de la provincia.

El documento aprobado contempla tres fases de abordaje con las siguientes acciones:

Prevención: primer momento

Incluir la convivencia en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), definiendo líneas de acción concretas, con objetivos claros, estrategias sostenidas y espacios de evaluación y revisión colectiva.

Promoción de vínculos respetuosos

Desarrollo de competencias socioemocionales, promovidas a través de propuestas formales e informales en todos los espacios de interacción escolar.

Participación activa de todos los actores escolares: estudiantes, docentes, personal directivo, auxiliares y familias.

Espacios democráticos de participación estudiantil: promover consejos de aula, asambleas u otros espacios de participación en los que los estudiantes puedan involucrarse de manera activa.

En esta etapa la DGE promueve designar a dos o más persona como referentes de convivencia escolar de la institución (personal del establecimiento), quienes deberán ser formados previamente para su función y serán los encargados de recepcionar e intervenir en situaciones de acoso.

Intervención: segundo momento

Cuando se sospeche de alguna situación de bullying, los referentes de convivencia escolar deberán seguir los siguientes pasos:

1- Identificación del caso de acoso escolar.

2- Documentación del caso de acoso escolar.

3- Intervención con los/las estudiantes implicados.

4- Comunicación con las familias. Entrevistas con los/las acudiente.

5- Plan de acción inmediata.

6- Seguimiento del caso.

7- Evaluación de gravedad. Derivaciones. Denuncias.

8- Cierre del proceso.

En esta etapa la DGE dispuso diferentes elementos de registro obligatorio para asegurar la trazabilidad y el seguimiento de los hechos: hoja de registro de caso, plantilla de seguimiento de caso, y memorando de entrevista. Toda esta documentación deberá cargarse en la plataforma GEI (Gestión Educativa Integral) en el apartado "Situaciones Emergentes - Registrar caso emergente".

Posvención: tercer momento