Evo Morales denuncia un pacto entre Javier Milei y Bolivia para atentar contra él y eliminarlo

Desde el Trópico de Cochabamba, el exmandatario aseguró que el Gobierno argentino busca su captura y teme por su vida.

Evo Morales acusó al presidente argentino Javier Milei de haber pactado con el nuevo mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, para "deshacerse" de él y atentar contra su vida.

"Hermanos de Argentina me informan que el presidente Javier Milei le pidió a su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, 'deshacerse' de Evo porque dice que soy un peligro para la América Latina digna y soberana", expresó en su cuenta de X.

El exmandatario boliviano remarcó que "no sorprende" que ambos dirigentes, que se encuentran en las antípodas de su ideología, celebren un "pacto" para "acabar" con su vida.

Evo Morales recordó que la actual ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien ocupó ese mismo rol durante el Gobierno de Mauricio Macri, envió "armas y municiones" al "régimen de facto" de la exmandataria boliviiana Jeanine Añez "para reprimir a los bolivianos" en 2019, según un informe del sitio Newsweek Argentina.

"Memoria: La actual ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich -cuando ocupaba el mismo cargo con el presidente Mauricio Macri- mandó, en 2019, armas y municiones al régimen de facto de Jeanine Añez para reprimir a los bolivianos. Resultado: las masacres de Sacaba y Senkata con decenas de muertos y heridos", siguió en su posteo.