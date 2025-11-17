Piden la detención de Diego Spagnuolo por las supuestas coimas en Andis

Este lunes citaron a indagatoria a Diego Spagnuolo . Si bien está previsto que el miércoles declare, ahora también piden que lo detengan.

Esto se da en el marco de la causa que investiga presuntas coimas es la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que Spagnuolo supo ser su titular. Mientras tanto, también continúa el análisis de los audios que se filtraron y que destaparon este escándalo.