$LIBRA se agita: una billetera vinculada a la estafa cripto movió US$9 millones y reavivó las sospechas

En las últimas horas se registraron una serie de movimientos sorpresivos vinculados al caso $ LIBRA . Una de las cuentas virtuales atribuidas a la estafa cripto retiró 9 millones de dólares, en el marco del posible congelamiento de fondos a cargo de la Justicia de Estados Unidos.

Así lo dio a conocer el experto en informática Fernando Molina, que difundió las maniobras de la billetera virtual en su cuenta de X: “Hay nuevos movimientos del dinero que estaba en las cuentas multisig”, afirmó, y añadió que se “movieron 69 mil SOL”, lo que equivale a 9 millones de dólares, al destino ‘oHtMM’, otra cuenta.

Según detalló Molina, “el dinero no se movía desde 15 de febrero” –día posterior al estallido de la estafa, cuando Javier Milei difundió la cripto–, “y oHtMM comenzó a mover dinero a 2B7NY de a tandas más pequeñas (200, 600, 700 SOL)”.

El especialista explicó que luego “transforman los SOL en dólares y los envían por deBridge a otra blockchain donde se pierde el rastro”. Y alertó: “Es la primera vez que vemos que sale dinero de las multisig. Recordemos que este es dinero ‘de la Argentina’, según Davis”.

Para Molina, estos movimientos se dan no casualmente mientras un bufete de abogados que representa a los damnificados solicitó ante la jueza federal Jennifer Rochon que “se instale nuevamente un pedido de congelamiento de fondos”.

En paralelo, el diputado nacional presidente de la Comisión Investigadora de Libra, Maximiliano Ferraro, difundió ayer movimientos del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, quien la semana pasada declaró ante la Justicia.

Ferraro aseguró en sus redes sociales que el domingo 10 de noviembre del año pasado tanto Spaguonolo como Mauricio Novelli, que fue el organizador de Tech Forum, ingresaron a la Quinta de Olivos, a las 18:46 y las 18:38, respectivamente, y sin horario de salida.

“No consta salida. Esa noche, quienes luego aparecen en la trama de Libra y Andis habrían compartido mesa con el Presidente”, dijo Ferraro, al citar la página 200 del informo producido por la Comisión Investigadora.

Días atrás, la comisión investigadora de la criptomoneda Libra dio a conocer su informe final sobre el caso y determinó que la promoción pública que Milei hizo de un “negocio privado” fue condición necesaria para que la “estafa” pudiera consumarse, e instó al Congreso a evaluar el presunto “mal desempeño” del mandatario en el “ejercicio de sus funciones”.