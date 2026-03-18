Caso $LIBRA: el Gobierno se desentiende de los audios y chats de Novelli y afirma que Milei "le brindaba servicios"

El Gobierno minimiza las revelaciones judiciales diarias por el caso $LIBRA . A pesar de las recientes críticas del ministro de Justicia , Juan Bautista Mahiques , a las filtraciones de la investigación, en el Gobierno buscan mostrarse casi ajenos al escándalo.

Si bien en cada audio y chat que se conoce de Mauricio Novelli , nexo entre Javier Milei y el trader Heyden Davis para el lanzamiento de la criptomoneda, se habla de miles y millones de dólares que habría cobrado Javier y Karina Milei, desde el círculo íntimo del presidente se desentienden de la polémica.

“El presidente no va a pedir ninguna nulidad porque está ni imputado ni nada porque no tiene nada que ver con la causa”, esbozan referentes libertarios, con despacho en Casa Rosada.

Para los alfiles del mandatario, qué esté citado en los audios y en los chats que se conocieron durante esta semana “no implica nada malo” ya que “no se lo está acusando de ningún delito”.

Consultados por MDZ sobre cómo Novelli expresó en varias oportunidades que a Milei le daba mensualmente miles de dólares antes de asumir en el Gobierno, desde Balcarce 50 aseveran: “Antes de ser presidente le brindaba servicios a una empresa de Novelli y cobraba por eso. Simple”.

Los libertarios se refieren al rol del joven empresario en el mundo de las inversiones y la capacitación en mercados, especialmente a través de espacios de formación y eventos vinculados al trading y las criptomonedas. En ese contexto, Milei participó en distintas iniciativas impulsadas por él, como charlas, cursos y presentaciones, donde aportaba su perfil como economista.

Ese vínculo incluía una relación económica: Milei cobraba honorarios por sus exposiciones, conferencias y participaciones en estos eventos organizados o promovidos por Novelli.

En tanto, el círculo íntimo de los Milei asegura que ese texto que Novelli habla del pago de 5 millones de dólares por la puesta en marcha de $LIBRA “no se refiere a Milei” sino a un acuerdo interno con Davis. “No habla de Milei ahí. Es un tema interno de ellos”, recalcaron.

Qué chats y audios se filtraron de Novelli

Javier Milei y el criptoempresario Hayden Davis Foto: X Javier Milei y el criptoempresario Hayden Davis Foto: X

En las últimas horas se conocieron reveladores mensajes recuperados del celular de Mauricio Novelli, uno de los lobbistas que conectó a Javier Milei con los creadores de la fallida criptomoneda. Las conversaciones aluden directamente al presidente y dan cuenta de su relación con el polémico trader: "Tenemos que pagar los US$2.000 de Milei de siempre".

La frase proviene de un intercambio entre Novelli y su secretaria con fecha del 1° de agosto de 2023, en plena campaña electoral. El mensaje fue recuperado a partir del peritaje de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip), organismo dependiente del Ministerio Público Fiscal.

"Vamos a necesitar USDT (una criptomoneda atada al dólar) para transferir a la financiera para que nos den efectivo para pagar a Danann y Milei", manifiesta el lobbista en un audio recuperado por el peritaje. Y agrega: "Traeme ese fajo".

En otros audios, Novelli advierte a su secretaria: "No tuvimos en cuenta lo de Milei". "¿El pago en dólares a Milei y Danann ya se hizo?", pregunta en un mensaje fechado días antes de las PASO de 2023. La respuesta fue un claro: “¡Sí!”.

El presidente no es el único en ser mencionado en los audios, que parecen alcanzar a otras figuras de su entorno. En junio de 2023, Novelli ordenó separar "2.000 dólares para la secretaria de Milei". Luego, ya con Milei en la Casa Rosada, el trader pidió en otro mensaje "juntar los 4.000 para Karina".

Entre los archivos recuperados del dispositivo apareció un documento que menciona un supuesto acuerdo económico ligado al respaldo del presidente Javier Milei para el lanzamiento del proyecto.

De acuerdo con ese material, el entendimiento habría contemplado un pago total de 5 millones de dólares, distribuido en tres tramos. El texto forma parte de los archivos almacenados en el teléfono del empresario y fue recuperado durante el peritaje judicial.

Uno de esos archivos, redactado en inglés, tiene fecha del 11 de febrero de 2025 a las 20:05. El registro fue realizado tres días antes de que el Presidente publicara un mensaje en la red social X el 14 de febrero. El texto comienza con la frase: “Hola chicos. Este es el acuerdo final tal como lo discutimos con H”, y a continuación detalla una serie de condiciones vinculadas al supuesto pacto.

En los primeros puntos se describen pagos iniciales: “$1.5M de tokens o cash como pago adelantado. $1.5 millones en tokens o cash - Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsien/familia Davis”. La inicial “H” que aparece en el mensaje sería una referencia al empresario cripto Hayden Davis.

El último apartado menciona un desembolso adicional de dos millones de dólares, también en tokens o en efectivo, acompañado por la siguiente explicación: “Contrato firmado en persona por Milei para la asesoría de Blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y una revisión con Javier y Karina sobre estos dos cuatrimestres”.

Con anterioridad ya había trascendido la existencia de un acuerdo firmado entre Davis y Milei mediante el cual el empresario se ofrecía como asesor ad honorem en cuestiones vinculadas a blockchain y Web3 para la Argentina. Ese documento habría sido firmado el 30 de enero de 2024 durante una visita de Davis al país.