Vinculan a Diego Spagnuolo con uno de los investigados en la causa Libra

El titular de la comisión investigadora de Libra advirtió sobre el ingreso a Olivos de Diego Sapgnuolo junto con uno de los impulsores de la criptomoneda.

El diputado de la Coalición Cívica y presidente de la Comisión Investigadora de Libra, Maximiliano Ferraro, difundió hoy movimientos del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo, quien la semana pasada declaró ante la Justicia y negó las acusaciones en su contra por presunto cobro de coimas en ese organismo.

Ferraro consignó desde sus redes sociales que el domingo 10 de noviembre del año pasado tanto Spaguonolo como Mauricio Novelli, que fue el organizador de Tech Forum, ingresaron a la Quinta de Olivos, a las 18:46 y las 18:38, respectivamente, y sin horario de salida.

“No consta salida. Esa noche, quienes luego aparecen en la trama de Libra y ANDIS habrían compartido mesa con el Presidente”, dijo Ferraro, al citar la página 200 del informo producido por la Comisión Investigadora.