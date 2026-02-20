Cuenta DNI febrero 2026: últimos dos días para ahorrar hasta $10.000 en carnicerías

Febrero entra en su tramo final, pero quienes usan Cuenta DNI todavía pueden aprovechar reintegros clave en alimentos y consumos de verano. La billetera digital del Banco Provincia mantiene descuentos en carnicerías , gastronomía y comercios de cercanía, con topes que permiten ahorrar miles de pesos antes de que termine el mes.

Con más de 10 millones de personas usuarias en la provincia de Buenos Aires, la aplicación se consolidó como una de las principales herramientas de ahorro en compras cotidianas.

El beneficio más buscado del mes es el 20% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas.

No te pierdas los últimos descuentos del mes con Cuenta DNI Foto: Banco Provincia

La promoción se aplica todos los viernes de febrero y tiene un tope de reintegro de $5.000 por semana, que se alcanza con compras de $20.000.

Como el calendario ya avanza hacia el cierre del mes, quedan dos oportunidades para usarlo:

Viernes 21 de febrero

Viernes 28 de febrero

Quienes utilicen el beneficio en ambas fechas todavía pueden obtener hasta $10.000 en reintegros en productos frescos.

Cuánto se puede ahorrar en todo febrero

El mes tiene cuatro viernes habilitados para la promoción en carnicerías. Eso significa que, usando el descuento cada semana, el ahorro acumulado puede llegar a:

$20.000 en febrero solo en este rubro.

Por ese monto, se trata de uno de los beneficios más fuertes dentro del esquema mensual de Cuenta DNI.

Descuentos de verano en gastronomía y turismo

Además del reintegro en carnes, la billetera mantiene promociones vinculadas a la temporada alta.

Entre ellas, se destaca el 25% de descuento todos los días en comercios gastronómicos y balnearios adheridos, con un tope de $10.000 por semana y por comercio.

También sigue vigente el 25% de descuento los fines de semana en locales gastronómicos seleccionados, con un reintegro máximo de $8.000 semanales.

Estos beneficios apuntan especialmente a quienes todavía están de vacaciones o realizan salidas durante febrero.

Otros descuentos activos con Cuenta DNI

El esquema mensual incluye promociones en distintos rubros de consumo:

40% de descuento todos los días en ferias, mercados bonaerenses y universidades, con tope de $6.000 semanal.

10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves.

10% en librerías los lunes y martes.

Promociones puntuales en supermercados según comercios adheridos.

Con este paquete de reintegros, Cuenta DNI mantiene un esquema de ahorro fuerte en alimentos y gastos cotidianos. En la recta final del mes, el foco está puesto en los últimos viernes con descuento en carnicerías, una de las promociones más utilizadas por las familias bonaerenses.