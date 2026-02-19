Mirá el video: en Chile un camión con gas explotó en Santiago y dejó tres muertos y 10 heridos

Un camión que transportaba gas licuado volcó en una autopista del norte de la capital de Chile y provocó un incendio que alcanzó a varios vehículos, con un amplio operativo de emergencia.

Chile movilizó a Bomberos y fuerzas de seguridad en Santiago tras la explosión del camión con gas, con riesgo de una segunda detonación.

Esta mañana se registró una fuerte explosión en Santiago de Chile que dejó tres muertos, al menos 10 heridos y escenas de alto impacto. Todo ocurrió luego de que un camión que transportaba gas licuado sufriera un accidente en una autopista del sector norte de la capital. El estallido desató un incendio que alcanzó a varios vehículos y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.

De acuerdo con Carabineros, el chofer perdió el control del camión, volcó y la carga inflamable terminó detonando. La onda expansiva y las llamas afectaron a autos que circulaban por la misma autopista en ese momento.

incendio chile 3 Gentileza lector MDZ El general de Carabineros Víctor Vielma confirmó que todavía se trabaja para determinar si las víctimas fatales iban en el camión o en alguno de los autos alcanzados por el fuego. En el lugar, además del transporte de carga, siete vehículos menores quedaron consumidos por las llamas.

Mirá el video de la explosión Mirá el video de la explosión en Chile De momento se confirmaron 3 muertos. Mientras avanzaban las tareas de contención, Bomberos advirtió un punto crítico: el camión afectado trasladaba una bombona que aún conservaba gas en su interior. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Rodrigo Espinoza, explicó que el equipo debió replegarse por el peligro de una segunda explosión, debido a una fisura en el estanque y al funcionamiento de una válvula de alivio que indicaba un escenario de riesgo.

En paralelo, el operativo en Chile sumó más complicaciones: otro camión que venía por el carril opuesto también fue alcanzado por las llamas. El fuego llegó a un estacionamiento con autos de remate, un tren y el domo de una empresa vecina. Bomberos desplegó 25 compañías para controlar la emergencia y mantener el incendio contenido en el área del accidente.