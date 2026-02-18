El pueblo costero de Chile donde el bosque termina en playas infinitas

El camino hacia el pueblo de Cucao atraviesa lagos, praderas húmedas y bosques siempreverdes antes de abrirse repentinamente hacia el océano. Allí, el paisaje cambia de escala: el viento sopla con fuerza, el horizonte se vuelve infinito y el Pacífico golpea una costa que parece no tener fin.

Cucao se ubica en la costa occidental de la isla de Chiloé, dentro de la comuna de Chonchi, a unos 60 kilómetros de Castro. Es el único caserío asentado directamente sobre este sector del litoral y funciona como principal acceso terrestre al Parque Nacional Chiloé.

La playa del pueblo se extiende por kilómetros frente al océano abierto. Su arena oscura, las dunas costeras y el oleaje constante construyen una escena poderosa y casi intacta. No es un mar pensado para nadar, sino para caminar largas distancias, observar el movimiento de las nubes y sentir la fuerza del Pacífico.

El paisaje adquiere aún más riqueza por la presencia de humedales y desembocaduras de ríos cercanos, donde el agua dulce se mezcla con el mar y crea refugios naturales para aves y fauna costera .

Muy cerca del pueblo se encuentra el Parque Nacional Chiloé, un área protegida de más de 40.000 hectáreas que resguarda dunas, bosques valdivianos, turberas y lagunas costeras. Senderos como Dunas de Cucao o las rutas hacia playas remotas permiten recorrer miradores naturales donde el bosque termina abruptamente frente al océano.

A pocos minutos del pueblo también se extiende el lago Cucao, una masa de agua de origen glacial rodeada por cerros y vegetación nativa que contrasta con la fuerza del mar abierto. Este entorno lacustre refuerza la diversidad paisajística que caracteriza al sector.

La vida cotidiana mantiene la escala rural de Chiloé. El pueblo reúne una pequeña comunidad de habitantes, muchos de ellos de ascendencia huilliche, y conserva una dinámica ligada a la pesca, la recolección marina y el turismo de naturaleza.

El aislamiento histórico también forma parte de su identidad. Durante siglos, el acceso fue complejo y la conexión con otros pueblos se realizaba por agua o a pie, una condición que permitió preservar el entorno natural y la cultura local.

Cucao se afirma así como un pueblo costero donde el atractivo no está en la infraestructura turística, sino en la intensidad del paisaje: un lugar donde la selva húmeda, las dunas y el océano construyen una de las escenas naturales más impactantes del sur de Chile.