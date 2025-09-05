Cómo tomó Colapinto la decisión de Alpine de que le ceda el asiento a Aron en la FP1 de Monza

Franco Colapinto ya llegó a Monza para disputar el Gran Premio de Italia. El piloto argentino viene de tener su mejor fin de semana al finalizar P11 en el Gran Premio de los Países Bajos y podría haber sumado sus primeros puntos en Alpine sino fuera por algunos errores puntuales del equipo que le impidieron darle caza a Esteban Ocon y arrebatarle el décimo lugar.

"Tengo más confianza en el auto y gané esas sensaciones que no había podido tener antes.. Fue un buen fin de semana y estoy contento con cómo fue. En la carrera, el equipo hizo un buen trabajo con la estrategia. Estuvimos muy cerca de los puntos; fue una pena no puntuar, pero estoy seguro de que pronto lo conseguiremos”, aseguró en su llegada al circuito italiano.

franco colapinto Franco Colapinto palpitó el Gran Premio de Italia. www.francolapinto.com

Además, el Autódromo Internacional de Monza es uno de los circuitos favoritos de Franco y también el que jamás olvidará debido a que hace una temporada atrás estaba debutando en la Fórmula 1 de la mano de Williams Racing en el templo de la velocidad: "Este fue el primer circuito en el que corrí el año pasado, así que a partir de aquí recorreré nueve circuitos que conozco. Es un placer volver a Monza; es un circuito que me gusta y está lleno de apasionados Tifosi (término que se utiliza para distinguir a los fanáticos italianos de algún deporte)", lanzó.

Franco Colapinto hablo tras tener que cederle su asiento a Paul Aron De cara a esta carrera, Franco Colapinto no disputará todos las sesiones programadas, ya que Alpine tomó la decisión de que el argentino no formara parte de la práctica 1 (comienza este viernes a las 8:30) y su lugar lo tomará el piloto reserva de la escudería, Paul Aron. Tras esta noticia, el oriundo de Pilar habló sobre este cambio y dejó en claro que a él le ocurrió lo mismo la temporada anterior: "No pasa nada con perderme la primera práctica. A mí me tocó reemplazar a Sargeant (en ese entonces piloto titular de Williams) en una práctica en Silverstone. Es normal", comentó.