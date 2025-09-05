Presenta:

Cómo tomó Colapinto la decisión de Alpine de que le ceda el asiento a Aron en la FP1 de Monza

Franco Colapinto habló sobre su ausencia en la primera práctica del Gran Premio de Italia debido a que cedió su lugar al estonio, Paul Aron.

Luciano Chiapasco

La palabra de Franco Colapinto tras ceder su asiento a Paul Aron en la FP1 del Gran Premio de Italia.

Franco Colapinto ya llegó a Monza para disputar el Gran Premio de Italia. El piloto argentino viene de tener su mejor fin de semana al finalizar P11 en el Gran Premio de los Países Bajos y podría haber sumado sus primeros puntos en Alpine sino fuera por algunos errores puntuales del equipo que le impidieron darle caza a Esteban Ocon y arrebatarle el décimo lugar.

"Tengo más confianza en el auto y gané esas sensaciones que no había podido tener antes.. Fue un buen fin de semana y estoy contento con cómo fue. En la carrera, el equipo hizo un buen trabajo con la estrategia. Estuvimos muy cerca de los puntos; fue una pena no puntuar, pero estoy seguro de que pronto lo conseguiremos”, aseguró en su llegada al circuito italiano.

Franco Colapinto palpit&oacute; el Gran Premio de Italia.

Además, el Autódromo Internacional de Monza es uno de los circuitos favoritos de Franco y también el que jamás olvidará debido a que hace una temporada atrás estaba debutando en la Fórmula 1 de la mano de Williams Racing en el templo de la velocidad: "Este fue el primer circuito en el que corrí el año pasado, así que a partir de aquí recorreré nueve circuitos que conozco. Es un placer volver a Monza; es un circuito que me gusta y está lleno de apasionados Tifosi (término que se utiliza para distinguir a los fanáticos italianos de algún deporte)", lanzó.

Franco Colapinto hablo tras tener que cederle su asiento a Paul Aron

De cara a esta carrera, Franco Colapinto no disputará todos las sesiones programadas, ya que Alpine tomó la decisión de que el argentino no formara parte de la práctica 1 (comienza este viernes a las 8:30) y su lugar lo tomará el piloto reserva de la escudería, Paul Aron. Tras esta noticia, el oriundo de Pilar habló sobre este cambio y dejó en claro que a él le ocurrió lo mismo la temporada anterior: "No pasa nada con perderme la primera práctica. A mí me tocó reemplazar a Sargeant (en ese entonces piloto titular de Williams) en una práctica en Silverstone. Es normal", comentó.

Incluso, aclaró que "todos los pilotos tienen que dar dos sesiones" y en su caso, como Jack Doohan ya cedió su asiento cuando Colapinto todavía era reserva (en el GP de Japón cuando Ryo Hirakawa tomó su lugar), "solo me queda cederlo esta vez. A Gasly todavía le quedan dos", concluyó.

