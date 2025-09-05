Colapinto terminó en el puesto 20° en la FP2 del GP de Italia y Lando Norris dominó a placer

Comenzó la acción del Gran Premio de Italia para Franco Colapinto. Luego de no estar presente en la primera práctica en el Autódromo Internacional de Monza debido a que Paul Aron, el piloto reserva de Alpine, tomó su lugar (finalizó P20) , el pilarense salió por primera vez la pista este viernes en la práctica 2.

Tras su gran actuación en Zandvoort, el piloto de Alpine bajó su rendimiento con respecto al pasado fin de semana y consiguió un flojo resultado al finalizar en el puesto 20°. Además, no salió a dar muchas vueltas en esta segunda práctica en Monza.

Por su parte, McLaren sigue dominando a placer de la mano de Lando Norris, quien terminó en lo más alto de la parrilla y marcó el mejor tiempo en la tercera práctica libre (1:19.878). El podio lo completaron Charles Leclerc de Ferrari y Carlos Sainz de Williams.

Ahora, este sábado a las 7:30 (hora argentina) se llevará a cabo la tercera y última práctica antes de la clasificación (11:00). Por último, el domingo a las 10:00 se correrá el Gran Premio de Italia en lo que será la décima carrera de Colapinto a bordo del Alpine .

image Colapinto disputará su 10° carrera con Alpine.

El minuto a minuto de Franco Colapinto en la FP2 del GP de Italia

Se acabó la FP2 del GP de Italia: Colapinto P20

En una sesión de entrenamientos con pocos tiempos marcados, el pilarense bajó su rendimiento con respecto a Países Bajos y con su tiempo de 1:21:564, el número 43 finalizó en el puesto 20° y ahora buscará tener su mejor performance en la jornada del sábado.

That's Friday wrapped at the Temple of Speed pic.twitter.com/TlPOX7NNr9 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 5, 2025

Franco Colapinto a los boxes para analizar el rendimiento y cargar combustible

El piloto argentino completó sus vueltas con las gomas blandas y regresó a boxes para analizar su rendimiento y cambiar su set de neumáticos. Además, los ingenieros le cargaran combustible para que en los últimos minutos de vueltas con tanque lleno (de cara a la carrera) y por eso ya no vuelve a hacer un intento de vuelta rápida.

Gran vuelta de Franco Colapinto en su tercer giro

En su tercera vuelta rápida, el piloto de Alpine marcó un tiempo de 1:21.564 con gomas blandas que lo dejó a 1 segundo del líder Carlos Sainz. De todas maneras, el argentino está mostrando un mejor rendimiento en cada vuelta que da y podría seguir bajando los tiempos en lo que resta de sesión.

¡LA VUELTA DE COLAPINTO EN MONZA PARA MEJORAR SUS TIEMPOS Y QUEDAR 17° EN LA PRÁCTICA 2!

#ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XjCqXro7yH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2025



#ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XjCqXro7yH — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2025

Franco Colapinto mejoró su tiempo en la segunda vuelta rápida

Tras una correcta primera vuelta rápida, el argentino salió nuevamente a pista y mejoró su tiempo. En esta ocasión marcó una vuelta de 1:23.103 y se mantiene a 2.2 segundos del líder, el neerlandés Max Verstappen de Red Bull.

Video: bandera roja por un choque de Kimi Antonelli

El piloto italiano de Mercedes perdió el control de su monoplaza a la salida de la curva 5, chocó levemente con los muros de contención y eso provocó que saliera la bandera roja y se detuviera la sesión de entrenamientos.

Antonelli lost the rear around the two Lesmos and then got beached

Here's what happened #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/EJgPusvOGI — Formula 1 (@F1) September 5, 2025



Here's what happened #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/EJgPusvOGI — Formula 1 (@F1) September 5, 2025

Colapinto marcó su primera vuelta rápida en la P2 de Italia

El piloto argentino fue uno de los primeros en salir a la pista en la FP2 del GP de Italia. En su primera vuelta rápida el pilarense marcó un tiempo de 1:24:322, aunque fue superado por alguno de los pilotos, todavía tiene tiempo para mejorarlo y quedar en los puestos de arriba.