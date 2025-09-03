¡Bombazo! Franco Colapinto no correrá la FP1 del Gran Premio de Italia: el motivo

Alpine tomó la decisión de que Franco Colapinto no esté a bordo de su A525 durante la primera sesión de entrenamientos en el Autódromo de Monza.

Franco Colapinto tuvo un gran fin de semana en el Gran Premio de los Países Bajos. Luego de finalizar en el puesto 9° en la FP2 (su mejor posición en su regreso a la Fórmula 1), el piloto argentino de Alpine tuvo su mejor carrera en el circuito de Zandvoort.

Tras largar desde el puesto 16°, el pilarense concluyó la carrera en el puesto 11° y se quedó a 0.448 milésimas del Haas de Esteban Ocon, el último que se metió en la zona de puntos. Es por ello que a pesar de su gran actuación, Franco se fue con mucha bronca contra la escudería y su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien lo ralentizó durante las últimas vueltas y no le permitió acercarse a su rival hasta el giro 70.

"Fue una carrera larga, complicada, creo que aprovechamos bien las oportunidades pero nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo, el resto fue una buena carrera. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos, siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, porque no había que esforzarse mucho, hubiera sido bastante simple. Fue un buen fin de semana, estoy un poco más cómodo", lanzó en diálogo con la prensa.

Franco no correrá la primera práctica del GP de Italia Ahora, Franco Colapinto y Alpine ya cambiaron el chip y se preparan para lo que será el Gran Premio de Italia en el Autódromo de Monza, la casa de Scuderia Ferrari. Esta será la décima carrera del argentino en la escudería francesa y la jornada 16° del campeonato mundial de la F1. Como ocurre en cada GP, las primeras dos prácticas serán el viernes, la tercera y la qualy el sábado, y finalmente la carrera el domingo.