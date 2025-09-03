La aclaración de Alpine sobre el cambio de Colapinto por Aron en la FP1 del GP de Italia

Esta mañana, Alpine anunció que el piloto estonio tomará el lugar del argentino en la primera sesión de entrenamientos libres en Monza.

La aclaración de Alpine sobre el cambio de Franco Colapinto por Aron en la FP1 del GP de Italia.

Este miércoles por la mañana, Alpine anunció un cambio en sus pilotos de cara al Gran Premio de Italia que se correrá este fin de semana (5 al 7 de septiembre) en el Autódromo Internacional de Monza: Paul Aron, el piloto reserva, reemplazará a Franco Colapinto en la FP1.

De esta manera, la acción del pilarense en su décima carrera junto a la escudería francesa comenzará el viernes, pero a partir de las 12:00 (hora de Argentina) cuando salga a disputar la FP2. Luego, el sábado cerrará la sesión de entrenamientos libres y también formará parte de la clasificación (11:00). Finalmente, el domingo a las 10 se correrá el Gran Premio de Italia.

alpine colapinto Franco Colapinto no correrá la FP1 del GP de Italia.

La aclaración de Alpine sobre el cambio de Aron por Colapinto Unas horas después de que se confirmara la noticia, Alpine salió a aclarar las dudas sobre el cambio de Paul Aron por Franco Colapinto. "Para atender cualquier pregunta relacionada con la participación de Paul Aron en la FP1 de Monza, nosotros a comienzo de año no declaramos la sesión de entrenamientos libres 1 de Jack Doohan en Australia al inicio de la temporada, para mantener la equidad con los dos cambios de piloto por cada coche".

Esto se debe a que el reglamento de la Fórmula 1 en 2025 asegura que los pilotos novatos o rookies de cada escudería, que no hayan disputado dos Grandes Premios, deberán participar en la primera sesión de entrenamientos libres en cuatro ocasiones durante la temporada, repartidas en dos por cada coche (Gasly y Colapinto).