Revelan por qué Alpine tardó en darle a Gasly la orden de dejar pasar a Colapinto en la penúltima vuelta
Alpine dio a conocer el motivo por el cual el piloto francés no lo dejó pasar al argentino antes de la vuelta 70, para que pueda meterse en el top 10.
Franco Colapinto obtuvo su mejor resultado en el Gran Premio de los Países Bajos desde su regreso a la Fórmula 1 de la mano de Alpine. Tras largar desde la posición 16°, El piloto argentino logró avanzar cinco posiciones y finalizó la carrera en el trazado de Zandvoort en el puesto 11°.
A pesar de que fue un gran resultado, el pilarense se fue con mucha bronca, ya que se quedó a 0.448 segundos de Esteban Ocon, quien finalizó en el décimo lugar, y estuvo muy cerca de sumar sus primeros puntos de la temporada y los primeros con la escudería francesa.
No obstante, tanto el argentino como todos sus fanáticos culparon a Pierre Gasly, el compañero de equipo de Franco, de no permitirle meterse en el top 10 en el GP de Países Bajos. Esto se debe a que luego de que entrara a boxes por tercera vez para cambiar el set de neumáticos a blandos, el corredor de 22 años logró dejar en el camino a Hulkenberg y tenía que sobrepasar al francés, para seguir dándole caza a Ocon. No obstante, esto no sucedió y durante una gran parte de la vuelta 69, el pilarense quedó atrás de su compañero hasta que en la vuelta 70 logró superarlo, pero no fue suficiente y quedó P11.
El motivo por el que Alpine tardó en darle a Gasly la orden de dejar pasar a Colapinto
Ahora, dos días después de la carrera en Zandvoort, se conoció el motivo por el cual Alpine tardó en darle la orden de equipo a Pierre Gasly de dejar pasar a Franco Colapinto en la penúltima vuelta. Según informó Infobae, la escudería con sede en Estone ya había pactado en la previa del GP el lugar de la pista en donde se intercambiarían las posiciones siempre que fuera necesaria y la curva 1, conocida como Tarzan, fue la elegida.
Es por ello que cuando comenzó la vuelta 70, en la primera curva del trazado de Zandvoort, el francés dejó pasar a su compañero de equipo para que le diera caza al Haas de Ocon.
El GP de Italia, el próximo desafío de Franco Colapinto
Ahora, este fin de semana tendrá lugar el Gran Premio de Italia en el histórico Autódromo de Monza, escenario donde el año pasado Colapinto disputó su primera carrera en la Fórmula 1 con el equipo Williams. Para Alpine será una prueba exigente en un circuito caracterizado por sus largas rectas, y quedará por ver hasta dónde puede responder el motor Renault, que comienza su despedida de la escudería francesa, ya que a partir de la próxima temporada será sustituido por Mercedes, una de las apuestas que ilusiona al equipo.