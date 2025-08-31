Franco Colapinto, al borde de los puntos en una tremenda carrera en Zandvoort
El argentino terminó P11 en el GP de los Países Bajos. Fue triunfo de Piastri, seguido por Verstappen y Hadjar. Norris no terminó y las Ferrari, out.
El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1, muy cerca de sumar su primer punto en el campeonato. El pilarense largó en el puesto número 16 y, tras algunos altibajos, se repuso e hizo una buena carrera aunque no le alcanzó para sumar su primer punto con Alpine.
En lo más alto, Oscar Piastri consiguió su séptimo triunfo de la temporada con McLaren, que lo aleja cada vez más en el primer puesto de la Copa de Pilotos. Como escolta finalizó el local Max Verstappen con Red Bull y la gran sorpresa fue Isaac Hadjar con Racing Bulls que terminó tercero y cerró el podio.
Piastri ganó y se afianza en el campeonato de la Fórmula 1
Piastri, de 24 años, logró la novena victoria de su carrera en la F1 -la séptima del año- al vencer en la pista holandesa por delante del ídolo local, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo; y del debutante francés Isack Hadjar (RB), que, al acabar tercero, festejó su primer podio en la categoría reina.
El piloto de Melbourne, que controló de principio a fin una prueba en la que entró tres veces a pista el coche de seguridad, lidera ahora el Mundial con 309 puntos, 34 más que Norris -cuyo monoplaza se quedó 'parado' a nueve vueltas para la meta, a causa de una fuga de aceite- y con 104 sobre Verstappen, celebrado de forma efusiva por su apasionada afición.
El inglés George Russell (Mercedes) acabó cuarto, justo por delante del tailandés Alex Albon - compañero de Sainz-, que avanzó diez puestos desde parrilla; en una carrera en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) se quedó fuera de los puntos, pero, al concluir undécimo, firmó su mejor resultado de la temporada.
El inglés Oliver Bearman (Haas) protagonizó la remontada del día, de catorce posiciones. Salió desde el fondo de la parrilla y concluyó sexto, por delante del canadiense Lance Stroll, el compañero de Alonso, que avanzó doce puestos para finalizar séptimo.
El doble campeón mundial asturiano finalizó octavo, por delante del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y del francés Esteban Ocon (Haas), que también puntuaron este domingo a orillas del Mar del Norte.
La próxima prueba, el Gran Premio de Italia, se disputará en el mítico circuito de Monza -el templo de la velocidad- el próximo fin de semana.
11:31 - ¡Afuera Norris! Final inesperado en Zandvoort
11:15 - El increíble toque entre Antonelli y Leclerc
10:47 - Mano a mano entre Leclerc y Russell
10:39 - Hamilton, afuera
El británico Lewis Hamilton perdió el control, chocó su Ferrari y abandonó la carrera en Zandvoort.
10:34 - Colapinto relegó puestos por pedido de Alpine
El equipo de Alpine le avisó por radio a Franco Colapinto que intercambiara puestos con Pierre Gasly y el argentino aceptó.
10:31 - Colapainto ingresó a boxes y quedó 19°
El argentino Franco Colapinto entró a los boxes a cambiar neumáticos y cayó al puesto 19.
Colapinto subió dos puestos y llego a estar 14
El argentino pudo sumar dos puestos tras la largada y quedó 14°.
Tremenda largada de Verstappen
El neerlandés se adelantó a Lando Norris con una maniobra arriesgada y casi pierde el auto.