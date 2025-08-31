Franco Colapinto, al borde de los puntos en una tremenda carrera en Zandvoort

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el undécimo puesto en el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1 , muy cerca de sumar su primer punto en el campeonato. El pilarense largó en el puesto número 16 y, tras algunos altibajos, se repuso e hizo una buena carrera aunque no le alcanzó para sumar su primer punto con Alpine .

En lo más alto, Oscar Piastri consiguió su séptimo triunfo de la temporada con McLaren, que lo aleja cada vez más en el primer puesto de la Copa de Pilotos. Como escolta finalizó el local Max Verstappen con Red Bull y la gran sorpresa fue Isaac Hadjar con Racing Bulls que terminó tercero y cerró el podio.

Piastri, de 24 años, logró la novena victoria de su carrera en la F1 -la séptima del año- al vencer en la pista holandesa por delante del ídolo local, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo; y del debutante francés Isack Hadjar (RB), que, al acabar tercero, festejó su primer podio en la categoría reina.

El piloto de Melbourne, que controló de principio a fin una prueba en la que entró tres veces a pista el coche de seguridad, lidera ahora el Mundial con 309 puntos, 34 más que Norris -cuyo monoplaza se quedó 'parado' a nueve vueltas para la meta, a causa de una fuga de aceite- y con 104 sobre Verstappen, celebrado de forma efusiva por su apasionada afición.

El inglés George Russell (Mercedes) acabó cuarto, justo por delante del tailandés Alex Albon - compañero de Sainz-, que avanzó diez puestos desde parrilla; en una carrera en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine) se quedó fuera de los puntos, pero, al concluir undécimo, firmó su mejor resultado de la temporada.

El inglés Oliver Bearman (Haas) protagonizó la remontada del día, de catorce posiciones. Salió desde el fondo de la parrilla y concluyó sexto, por delante del canadiense Lance Stroll, el compañero de Alonso, que avanzó doce puestos para finalizar séptimo.

El doble campeón mundial asturiano finalizó octavo, por delante del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y del francés Esteban Ocon (Haas), que también puntuaron este domingo a orillas del Mar del Norte.

La próxima prueba, el Gran Premio de Italia, se disputará en el mítico circuito de Monza -el templo de la velocidad- el próximo fin de semana.

11:31 - ¡Afuera Norris! Final inesperado en Zandvoort

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1962161407723483597&partner=&hide_thread=false LAP 65/72



LANDO NORRIS REPORTING SMOKE COMING FROM HIS CAR!



HE'S OUT #F1 #DutchGP pic.twitter.com/KXaHcigjlS — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

11:15 - El increíble toque entre Antonelli y Leclerc

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1962157544215880065&partner=&hide_thread=false ¡¡¡OTRA FERRARI ROTA EN LA PISTA!!!



Durísimo choque entre Antonelli y Leclerc, que quedó definitivamente fuera de competencia en el #DutchGP.



Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/lfjoBU1IDW — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 31, 2025

10:47 - Mano a mano entre Leclerc y Russell

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1962151117506105503&partner=&hide_thread=false ¡PUROS CHISPAZOSSSSS!



Leclerc y Russell en un espectacular mano a mano, entre un Ferrari y un Mercedes durante el #DutchGP.



Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/0b0EaSQYwc — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 31, 2025

10:39 - Hamilton, afuera

El británico Lewis Hamilton perdió el control, chocó su Ferrari y abandonó la carrera en Zandvoort.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1962147615178359019&partner=&hide_thread=false Hamilton found the barriers exiting Turn 3



Here's what happened #F1 #DutchGP pic.twitter.com/CayNaG6D3c — Formula 1 (@F1) August 31, 2025

10:34 - Colapinto relegó puestos por pedido de Alpine

El equipo de Alpine le avisó por radio a Franco Colapinto que intercambiara puestos con Pierre Gasly y el argentino aceptó.

10:31 - Colapainto ingresó a boxes y quedó 19°

El argentino Franco Colapinto entró a los boxes a cambiar neumáticos y cayó al puesto 19.

Colapinto subió dos puestos y llego a estar 14

El argentino pudo sumar dos puestos tras la largada y quedó 14°.

La gran largada de Franco Colapinto en Países Bajos

Tremenda largada de Verstappen

El neerlandés se adelantó a Lando Norris con una maniobra arriesgada y casi pierde el auto.