Qué dijo Paul Aron tras confirmarse que reemplazará a Franco Colapinto en la FP1: "Me aseguraré..."

La escudería francesa confirmó que el pilarense no estará en la FP1 del Gran Premio de Italia y será reemplazado por su piloto reserva, Paul Aron.

De esta forma, Colapinto comenzará su actividad oficial en Monza el viernes al mediodía (12:00 hora de Argentina), cuando dispute la segunda sesión de entrenamientos libres (FP2). El sábado volverá a salir a pista en la última práctica y luego participará de la clasificación, prevista para las 11:00. Finalmente, el domingo a las 10 se correrá el Gran Premio de Italia en el legendario Autódromo Internacional de Monza, donde el argentino buscará seguir afianzándose en su temporada debut con Alpine.

La palabra de Paul Aron antes de subirse al A525 El estonio Paul Aron no ocultó su entusiasmo por la oportunidad de reemplazar a Colapinto en la FP1. “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A525 para mi primera participación en un fin de semana de Gran Premio con el equipo en Monza”, expresó en la previa.

El piloto reserva, que se unió a Alpine a fines del año pasado, destacó la confianza que le dio la escudería: “Desde que me uní a finales del año pasado como piloto de pruebas y reserva, he llegado a conocer muy bien a todos y valoro la confianza que el equipo me ha dado para conducir en la primera sesión de entrenamientos libres del viernes. Mi objetivo es hacer el mejor trabajo posible para ayudar a preparar el auto para todo el fin de semana y estar en la mejor posición desde el inicio para tener un fin de semana de carrera competitivo”.