¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Franco Colapinto tras finalizar P11 en Países Bajos?

Franco Colapinto, piloto de Alpine, finalizó P11 en Zandvoort y se quedó muy cerca de sumar puntos. Ahora, la próxima semana tendrá un nuevo desafío.

En un GP que estuvo marcado por las condiciones climáticas y varios incidentes como el choque de Lewis Hamilton o el abandono de Lando Norris a vueltas del final, el piloto de Alpine estuvo al acecho de sus máximos rivales y a medida que iban pasando las vueltas, su monoplaza y las gomas permitían soñar con sumar unidades. Sin embargo, una mala jugada de equipo por parte de Pierre Gasly a tres vueltas del final, le imposibilitó alcanzar a Esteban Ocon (P10).

Por su parte, el gran ganador de la carrera en Zandvoort fue el líder del campeonato mundial de pilotos, Oscar Piastri, quien arrasó de punta a punta con su McLaren y derrotó a su compañero de equipo, Lando Norris (abandonó por una falla en su motor), y al Red Bull de Max Verstappen (3°).

El GP de Italia, el próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Tras el GP de Países Bajos, Franco Colapinto no tendrá mucho tiempo de descanso y ya se tendrá que poner manos a la obra para mantener su buen rendimiento junto a Alpine de cara a la próxima carrera que será el próximo fin de semana del 5 al 7 de septiembre en el GP de Italia, uno de los circuitos más emblemáticos e históricos del Gran Circo.