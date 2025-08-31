¿Cuándo y dónde será la próxima carrera de Franco Colapinto tras finalizar P11 en Países Bajos?
Franco Colapinto, piloto de Alpine, finalizó P11 en Zandvoort y se quedó muy cerca de sumar puntos. Ahora, la próxima semana tendrá un nuevo desafío.
Tras un gran fin de semana que se había destacado por el noveno puesto en la FP2, Franco Colapinto tuvo su mejor actuación este domingo. En su novena carrera de regreso a la Fórmula 1, el piloto argentino, que largó 16°, finalizó el Gran Premio de los Países Bajos en el puesto 11°, a tan solo un lugar de meterse en el top 10 y sumar sus primeros puntos con Alpine.
En un GP que estuvo marcado por las condiciones climáticas y varios incidentes como el choque de Lewis Hamilton o el abandono de Lando Norris a vueltas del final, el piloto de Alpine estuvo al acecho de sus máximos rivales y a medida que iban pasando las vueltas, su monoplaza y las gomas permitían soñar con sumar unidades. Sin embargo, una mala jugada de equipo por parte de Pierre Gasly a tres vueltas del final, le imposibilitó alcanzar a Esteban Ocon (P10).
Por su parte, el gran ganador de la carrera en Zandvoort fue el líder del campeonato mundial de pilotos, Oscar Piastri, quien arrasó de punta a punta con su McLaren y derrotó a su compañero de equipo, Lando Norris (abandonó por una falla en su motor), y al Red Bull de Max Verstappen (3°).
El GP de Italia, el próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1
Tras el GP de Países Bajos, Franco Colapinto no tendrá mucho tiempo de descanso y ya se tendrá que poner manos a la obra para mantener su buen rendimiento junto a Alpine de cara a la próxima carrera que será el próximo fin de semana del 5 al 7 de septiembre en el GP de Italia, uno de los circuitos más emblemáticos e históricos del Gran Circo.
El viernes 5 de septiembre, Franco enfrentará las dos primeras sesiones de prácticas libres en Monza. La primera será a las 8:30 y la segunda a las 12:00. Luego, el sábado 6, disputará el tercer ensayo de 7:30 a 8:30hs y, posteriormente, participará de la clasificación a partir de las 11.00hs. Finalmente, el domingo disputará la carrera a partir de las 10.00 (hora de Argentina).