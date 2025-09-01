El campeón del mundo que reunió a Franco Colapinto con Flavio Briatore en medio de la tensión en Alpine

La vuelta de la Fórmula 1 tras el receso de verano estuvo cargada de tensión en Alpine . Flavio Briatore , jefe del equipo, cuestionó duramente el rendimiento de Franco Colapinto , pero el argentino respondió en pista con un 11º puesto en el Gran Premio de Países Bajos, su mejor actuación desde que desembarcó en la escudería.

En ese contexto, hubo una visita inesperada en el box: Paulo Dybala . El campeón del mundo, que había jugado 45 minutos en la victoria 1-0 de la Roma frente al Pisa, viajó a Zandvoort y sorprendió a todos al aparecer junto a Colapinto y Briatore en el box de Alpine .

La foto, difundida por Alpine en sus redes, generó miles de interacciones. “Una visita de clase mundial de un campeón . Gracias por pasar por aquí”, escribió el equipo, que mostró al futbolista cordobés entregando camisetas tanto al piloto como al directivo italiano.

“Es un placer, un privilegio que Franco nos represente. Lo veo muy seguido por la gente, tanto en el circuito como en general. Vi muchas camisetas y banderas argentinas, así que le hacemos el aguante”, dijo Dybala en diálogo con Fox Sports.

Además, la Joya compartió un consejo para el joven piloto: “Es parte del deporte que no salgan las cosas, pasa mucho. Hay muchos pilotos expertos, Franco está empezando, es muy joven y tiene todo por delante. Este tipo de cosas pasan y hay que trabajar, porque es el único modo de llegar a lo más alto”.

Lo que viene para Franco Colapinto en la F1

colapinto declaraciones Franco Colapinto no quedó para nada conforme con la estrategia de Alpine en el GP de Países Bajos. Instagram @alpinef1team

La Fórmula 1 no descansa: el próximo fin de semana se correrá el Gran Premio de Italia en Monza, un escenario especial para Colapinto. Allí debutó en la categoría con Williams, exactamente hace un año. Aquella vez largó 18º tras un despiste en clasificación y terminó 12º en carrera, antes de sumar sus primeros puntos en Bakú.

Ahora, más afianzado al auto de Alpine y con confianza tras el 11º puesto en Zandvoort, el argentino buscará dar un paso más en uno de los templos del automovilismo.