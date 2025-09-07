La tajante decisión de Palermo, flamante DT de Fortaleza, con Deyverson, borrado por el anterior técnico

En su primera práctica al mando del Leão, Martín Palermo tomó una llamativa decisión con el delantero de 34 años que había sigo colgado por su ex DT.

El pasado miércoles por la mañana, Martín Palermo fue anunciado como nuevo entrenador del Fortaleza de Brasil, equipo que se encuentra peleando el descenso en el Brasileirao y que debe comenzar a ganar para no perder la categoría. El Titán, que viene de dirigir Olimpia de Paraguay, buscará salvar al Leao y mantenerlo con vida en la Primera División.

En su primera práctica como DT del conjunto del norte de Brasil, el exjugador de Boca y Estudiantes tomó una drástica y llamativa decisión con Deyverson, quien había sido colgado y marginado por Renato Paiva previo a que fuera despedido por malos resultados. Esa medida se dio debido a que el portugués lo acusó de carecer de profesionalismo, ya que es todo un showman dentro de la cancha.

La decisión de Martín Palermo con Deyverson Ahora, con Martín Palermo a la cabeza, el delantero de 34 años será evaluado personalmente por el Titán previo a de tomar una decisión sobre su futuro, según informó el medio brasileño Ge Globo.

Deyverson Deyverson volverá a ser tenido en cuenta por Palermo en Fortaleza. @Atletico

Además, el ex Palmeiras y Atlético Mineiro no fue el único que tuvo esa oportunidad, ya que el argentino Emmanuel Martínez, Zé Welison y Magrão, jugadores colgados por Renato Paiva, también volverán a ser tenidos en cuenta y evaluados por el Titán.