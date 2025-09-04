¡Bombazo! Martín Palermo, nuevo DT de un equipo de Brasil que pelea por no descender a la B
Martín Palermo fue presentado como nuevo entrenador de un elenco brasileño que lucha por mantenerse en el Brasileirao.
Luego de su paso por Olimpia de Paraguay, Martín Palermo volverá al banco de los suplentes para dirigir al Fortaleza de Brasil. El Titán, que no dirige hace casi tres meses, fue anunciado el pasado miércoles por la noche como nuevo entrenador del conjunto brasileño y sustituirá a Renato Paiva, quien dejó el cargo tras 10 partidos al frente del club.
Esta será la primera experiencia para el Titán en el fútbol brasileño debido a que en su carrera como entrenador dirigió en Argentina a Aldosivi, Godoy Cruz, Arsenal y Platense, en Chile estuvo al mando de la Unión Española y Curicó Unido, en México dirigió al Pachuca y luego se trasladó a Paraguay para estar al mando del Decano, club con el que ganó su único título como DT.
Martín Palermo es el nuevo DT de Fortaleza de Brasil
Por su parte, el exfutbolista de Boca y Estudiantes de La Plata firmará contrato hasta fines de esta temporada y en los próximos días lo esperan en el Centro de Excelencia Alcides Santos para entrenar al equipo que pelea por no descender al Brasileirao B, ya que hoy se encuentra en zona de descenso (19- con 15 unidades) y está a 7 puntos de los que se están salvando. Además, en su CT lo acompañarán Diego Cagna y Damián Leyes como asistentes, mientras que preparadores físicos serán Gastón Mendoza y Esteban Herrera, y el analista Renato Cornejo.
El debut de Martín Palermo como nuevo entrenador de Fortaleza será el próximo sábado 13 de septiembre por la jornada 23 del Brasileirão cuando reciba en el Arena Castelão a Vitoria, un partido más que importante debido a que el rival se encuentra en zona de descenso con 22 puntos.
La palabra del CEO de Fortaleza tras anunciar a Martín Palermo
Quien le dio la bienvenida al Titán fue Marcelo Paz, CEO de Fortaleza, que explicó lo que buscaban en él a la hora de contratarlo: "Buscábamos un entrenador que tuviera un impacto en el vestuario, un profesional respetado, que haya ido creciendo en su carrera. Palermo entendió el momento de Fortaleza, el desafío que tenemos de la necesidad de un equipo que se bata a duelo en cada balón, que defienda muy bien, que pueda ganar partidos y sumar puntos, sacándonos de la situación actual", aseguró.