El CSKA Moscú se bajó de la pelea por Zenón y el volante ofensivo se queda en Boca: por qué se cayó el pase

Cuando parecía que estaba todo dado para la transferencia, el CSKA Moscú descartó la chance de sumar al enganche de Boca. El motivo.

La novela entre Boca y Kevin Zenón seguirá su normal curso. Y es que si bien estaba todo encaminado para que el volante ofensivo, que no es considerado por Miguel Ángel Russo hace ya un tiempo, sea transferido al CSKA Moscú de Rusia, la operación dio un giro inesperado en las últimas horas y el ex Unión seguirá ligado al Xeneize.

Cuando parecía que su salida marchaba por buen camino, el equipo europeo se terminó bajando de la negociación por las idas y vueltas que hubo con el club argentino. Claro, porque los de la Ribera siempre se mostraron firmes en la postura de no negociar al futbolista de 24 años por un número menor a los US$10.000.000.

Zenón se queda en Boca: por qué se cayó su pase al CSKA Moscú Incluso, hace algunas semanas, Boca desestimó una oferta del Olympiacos de Grecia de 7 millones de dólares por el 70% de Zenón, con la intención de sacarle el máximo rédito posible a los 3.2 millones que gastaron por él en 2024, cuando se lo compraron al Tatengue.

En ese sentido, el CSKA Moscú, a días del cierre del mercado de pases ruso (11 de septiembre) exploró otros mercados y, según informó el periodista Germán García Grova, cerró la llegada Henrique Carmo, una de las joyas del San Pablo de Brasil. Por ese mismo motivo, se bajó definitivamente de la pelea por el enganche.

Kevin Zenón SE QUEDA en #Boca



#CSKA fichó al Henrique Carmo y desistió de continuar negociando por el pic.twitter.com/mfflfqDKmP — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) September 9, 2025