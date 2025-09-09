Show de Erling Haaland: metió 5 goles en el histórico ¡11-1! de Noruega ante Moldavia por las Eliminatorias Europeas

Noruega destrozó a Moldavia con un repóker y dos asistencias de Erling Haaland y se ilusiona con el Mundial. Los ostentosos números del Androide con su Selección.

Intratable: Haaland metió cinco goles y dos asistencias en la aplastante victoria de la Selección de Noruega ante Moldavia.

Erling Haaland volvió a demostrar que siente el gol como nadie. El jugador del Manchester City se despachó con cinco goles en la aplastante goleada 11-1 de la Selección de Noruega frente a Moldavia por las Eliminatorias Europeas y alcanzó una marca verdaderamente envidiable con la camiseta de su país natal, que sueña con volver a un Mundial luego de 28 años.

Los Vikingos fueron una topadora y liquidaron el partido en un tiempo: los primeros 45 minutos terminaron 5-0 con un hat trick (11', 36' y 43') y una asistencia del Androide a Felix Myhre que sirvió para abrir la ventaja. El quinto gol lo convirtió Martin Odegaard, el volante ofensivo del Arsenal de Inglaterra.

En el complemento, lejos de bajar el pie del acelerador, los noruegos salieron con todo y el delantero de los Citizens se despachó con el cuarto grito en su cuenta personal que decretó el 6-0 parcial. No obstante, Haaland volvió a aparecer sobre el final del encuentro para sentenciar su repóker a los 83' y sumar otro pase gol, esta vez a Thelo Aasgaard (ingresó en el ST y metió cuatro goles), para el 11-1 final.

El quinto gol de Erling Haaland en la histórica goleada de la Selección de Noruega Erling Haaland selló su repóker en el 11-1 de Noruega ante Moldavia. Erling Haaland selló su repóker en el 11-1 de Noruega ante Moldavia. Video: SportsCenter

Para colmo, no es la primera vez que el Androide sorprende al mundo con tantos goles en un partido oficial: en 2019 se hizo con un increíble récord al anotar ¡nueve tantos! en la goleada 12-0 de Noruega contra Honduras por el Mundial Sub 20, algo que nunca había sucedido en la historia de una cita mundialista en cualquier categoría.