Erling Haaland decidió cambiarse el nombre que figura en su camiseta: cómo se llamará ahora y por qué

Erling Haaland tuvo un gran gesto con su madre al cambiarse el apellido en su camiseta de la selección de Noruega.

Erling Haaland es sin dudas uno de los mejores delanteros del mundo. El noruego, que se desempeña en el Manchester City de Pep Guardiola, se convirtió en el último tiempo en una pieza indispensable para el entrenador debido a la gran cantidad de goles que marca por temporada. Incluso, con tan solo dos fechas disputadas en la actual Premier League, el Androide ya marcó dos goles ante los Wolves.

Ahora, el delantero volvió a ser noticia, pero esta vez no por sus goles o alguna magnífica jugada que armó, sino por un gran gesto que tuvo con su madre: decidió rendir homenaje a sus raíces familiares y culturales incluyendo en la camiseta que vestirá con la Selección de Noruega el apellido de su mamá, por lo que ahora en su espalda figurará Braut Haaland.

Erling Haaland y un gran gesto en honor a su madre Este gesto de Erling Haaland tendrá su estreno el jueves 4 de septiembre, en el partido ante Finlandia, y también el martes 9 frente a Moldavia, por las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026. Este cambio de nombre en su camiseta llamó la atención de sus compañeros nórdicos y del entrenador, Ståle Solbakken, que desconocía el cambio: "Hasta ahora no lo sabía, pero me parece perfecto. No es complicado, es su nombre", sentenció.

image La camiseta que utilizará Erling Haaland en la Selección de Noruega. Foto: @unisportstore

Por el momento solo se sabe que este cambio será en la casaca de Noruega, pero en los próximos días se podría confirmar la misma decisión para la indumentaria del Manchester City. Jugando con el equipo de Pep Guardiola, hasta ahora en la camiseta del Androide figuraba solo el apellido de su padre. A su vez, en sus redes sociales, Erling también cambió su apellido y puso el de ambos padres.