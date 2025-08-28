¿Se le escapó? Franco Colapinto deslizó una inesperada frase sobre su continuidad en la Fórmula 1 como piloto de Alpine

La Fórmula 1 vuelve a la acción tras el extenso receso de verano europeo y lo hace en un escenario especial: el circuito de Zandvoort, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Países Bajos , 15ª fecha de la temporada 2025. En la jornada de prensa previa al inicio de la actividad, Franco Colapinto habló con los medios y dejó algunas declaraciones que alimentaron la expectativa sobre su continuidad en Alpine para 2026.

El piloto de Pilar, que afrontará desde este viernes su novena competencia en la categoría reina junto al equipo francés, reconoció que su proceso de adaptación al A525 no fue sencillo. Sin embargo, aseguró que se siente cada vez más cómodo y que su evolución apunta a largo plazo: “Desde el inicio de la temporada estuve trabajando duro para progresar de cara a 2025 y entender el coche, ver dónde podemos mejorar. Estoy muy contento con los avances y sigo esforzándome para lograr una buena evolución en 2026”, explicó.

El argentino agregó que, pese a la incertidumbre propia de la Fórmula 1 , su objetivo es claro: “No puedo decir dónde vamos a estar en un año porque todo cambia muy rápido, pero la F1 siempre es donde quiero estar. Continuar apoyando al equipo y trabajando con Alpine es mi objetivo”.

Franco Colapinto habló de su futuro en Alpine y dejó señales para 2026.

Colapinto repasó lo que significó su llegada a la Máxima, un sueño que persiguió desde chico: “Desde muy joven este fue mi sueño. Haber recibido esa noticia hace un año es un gran recuerdo. Siempre estaré agradecido a Alpine por confiar en mí”, señaló.

Consultado directamente por su continuidad en 2026, el piloto se mostró prudente: “No lo sé. Es parecido a cuando me incorporé el año pasado: quería manejar y correr carrera a carrera. Seguimos haciendo lo mismo. Estoy contento de estar aquí y de trabajar duro con el equipo para que Alpine vuelva a estar donde se merece”.

colapinto alpine Desde Zandvoort, el pilarense se mostró agradecido con la oportunidad que le dio Alpine. www.francolapinto.com

Rivales, objetivos y una anécdota argentina

En relación al regreso confirmado de Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac para 2026, Colapinto se mostró optimista: “Me concentro en dar lo mejor y en trabajar con el equipo. Es genial tenerlos de vuelta; les deseo lo mejor”. Entre risas, agregó: “Notición, muy contento por Checo. Se lo extrañó mucho este año”.

El pilarense también compartió una divertida experiencia personal al asistir al debut de Franco Mastantuono en el Santiago Bernabéu: “Cuando gritaban ‘Franco, Franco’, yo decía ‘gracias, gracias’. Me pone muy feliz que un argentino llegue al máximo nivel en el fútbol. Como compatriota, te llena de orgullo”.

Agenda del GP de Países Bajos 2025

Viernes: prácticas 1 y 2 a las 7:30 y 11:00.

Sábado: práctica 3 a las 6:30 y clasificación a las 10:00.

Domingo: Carrera a las 10:00 (72 vueltas).

La cobertura en vivo estará disponible por Disney+ Premium, mientras que Fox Sports transmitirá en diferido.

Video: Colapinto fue a ver a Mastantuono