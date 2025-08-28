Colapinto reveló la ventaja que tendrá en las últimas carreras de la temporada: "Va a ser un poco más fácil"

Franco Colapinto, piloto de Alpine, palpitó lo que será el GP de Países Bajos y destacó una pequeña ventaja que tendrá en el fin de temporada.

Franco Colapinto aseguró que tendrá una gran ventaja de cara a la recta final de la temporada de la Fórmula 1.

Este fin de semana vuelve la Fórmula 1 y también la acción de Franco Colapinto junto a Alpine. El piloto argentino de 22 años, disfrutó de sus tres semanas vacaciones y ahora regresará a las pistas para disputar el Gran Premio de los Países Bajos, la casa de Max Verstappen, en el circuito de Zandvoort.

Este jueves por la mañana, el pilarense llegó al renovado trazado para conocer una nueva pista que tendrá que afrontar previo al GP de Monza (el fin de semana del 5 al 7 de septiembre), una de las pistas que más conoce junto a las otras 8 que restan disputarse de la temporada 2025 de la Máxima.

Franco Colapinto destacó que tendrá una ventaja de cara las últimas carreras de la temporada Justamente sobre este tema habló Franco Colapinto en el Media Day del GP de los Países Bajos en donde reconoció que a partir del circuito italiano tendrá una gran ventaja con respecto a lo que fue la primera parte de la temporada junto a Alpine: “Va a ser un poco más fácil entrar a estas carreras conociendo las pistas", lanzó.

colapinto alpine La ventaja que tendrá Colapinto en las últimas carreras de la temporada 2025 de la Fórmula 1. www.francolapinto.com

“El año pasado fue un poco de shock. Entrar a Baku sin preparación y entrar a Singapur sin preparación tampoco. Entrar a todas estas nuevas carreras, la carrera de Austin, sin conocer las pistas ni el coche. Pero me sentí muy rápido, y este año me está faltando un poco eso. Espero que entrar en las carreras que ya hice el año pasado me traiga confianza con el coche y espero que me traiga lo que me está faltando un poco este año", añadió.