Franco Colapinto cumple un año en la Fórmula 1: el recuerdo de Williams y la reacción de Alpine

Hace exactamente un año, Franco Colapinto hacía historia al debutar en la Fórmula 1 con la escudería Williams . El anuncio de su incorporación, en reemplazo de Logan Sargeant, rompió una sequía de 23 años sin argentinos en la categoría más importante del automovilismo y desató una verdadera revolución entre los fanáticos.

Este miércoles, tanto Williams como Alpine recordaron aquel hito con emotivos posteos en redes sociales. “Este día en 2024, anunciamos que Franco Colapinto conduciría con el equipo por el resto de la temporada”, señalaron desde la escudería que le dio al argentino la oportunidad de debutar en la Máxima.

Alpine , en tanto, no quiso quedarse atrás y celebró su presente con un mensaje alentador, mientras se define su futuro en la categoría : “Un año atrás te anunciaron como piloto de F1, hoy disfrutamos verte con nosotros los fines de semana! Cómo pasa el tiempo”.

El posteo de Alpine para Franco Colapinto, a un año de su debut en la Fórmula 1.

El debut de Franco Colapinto en Monza y la revolución argentina

El estreno de Colapinto se produjo en Monza, donde sorprendió al terminar en el duodécimo puesto tras partir desde la decimoctava posición. En esa carrera superó a experimentados como Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas, lo que encendió las expectativas sobre su futuro. Muy pronto, el argentino dejó en claro que no había llegado para ser un simple espectador.

En Azerbaiyán logró sus primeros puntos al finalizar octavo, mientras que en Austin se ganó el reconocimiento del público con brillantes adelantamientos, entre ellos el recordado sobre Fernando Alonso que fue votado como el mejor del año. Su irrupción en la F1 contagió entusiasmo en cada circuito: en México, por ejemplo, una marea “Albiceleste” pintó las tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez.

Obstáculos en el camino

No todo fue sencillo para el piloto de Pilar. En Brasil sufrió un fuerte accidente bajo la lluvia y en Las Vegas un choque durante la clasificación condicionó su desempeño. También debió lidiar con abandonos por problemas mecánicos, como en Abu Dhabi, donde no pudo completar la última carrera de 2024.

Aun así, sus actuaciones iniciales alcanzaron para consolidarlo como una de las grandes promesas de la grilla y abrirle la puerta a Alpine, escudería con la que actualmente disputa la temporada 2025.

colapinto alpine Sus destacadas actuaciones en Williams le permitieron obtener contrato con Alpine. www.francolapinto.com

El presente y lo que viene

Hoy, a un año de su debut, Colapinto se prepara para volver a las pistas tras el receso veraniego. El próximo desafío será el Gran Premio de Países Bajos, donde buscará sumar sus primeros puntos con Alpine. Mientras tanto, los recuerdos de su primer paso por la F1 siguen vigentes, tanto en los equipos que lo acompañaron como en la hinchada argentina que no deja de alentarlo.