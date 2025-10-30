Diego Maradona cumpliría 65 años: los emotivos videos de la Selección argentina y Boca en su homenaje

La Selección argentina y Boca recordaron a Maradona en el 65° aniversario de su nacimiento con una dedicatoria especial en redes.

La Selección argentina y Boca recordaron a Maradona en el que serías su 65° cumpleaños.

Un 30 de octubre de 1960, nacía el más grande futbolista de todos los tiempos: Diego Armando Maradona. Una leyenda que enamoró al mundo con su magia con la pelota en los pies y que logró trascender mucho más allá de los límites del campo de juego, convirtiéndose en un ídolo de masas y, para muchos, hasta en un dios.

Hoy, en el que sería su cumpleaños número 65, al que no pudo llegar debido a su trágica muerte en 2020, todo el fútbol lo recuerda con mucho cariño. Entre todos los mensajes y dedicatorias de los distintos futbolistas e instituciones para el 10, se destacan los videos que publicaron en sus redes sociales dos de los equipos en los que logró dejar sus huellas más profundas: la Selección argentina y Boca Juniors.

El video de la Selección Argentina para Maradona El video de la Selección Argentina para Maradona La Albiceleste compartió una pieza de un minuto en la que compiló muchos de los momentos más importantes del Pelusa defendiendo los colores nacionales, acompañada de música épica y el mítico relato de Víctor Hugo de su segundo gol a Inglaterra en cuartos de final de México 1986, el Gol del Siglo, de fondo.

En la medida que el clip va avanzando, aparece el siguiente texto en letras blancas: "Diego, hoy cumplirías 65 años y tu aportes a la Argentina son incalculables. Después de romperte el lomo, de luchar toda una vida por nosotros y de jubilar a varios, lo que es imposible de jubilar es nuestro amor por vos".

Maradona debutó con la Selección argentina en 1977 con 16 años en un amistoso contra Hungría. Disputó 4 mundiales, obteniendo la gloria máxima en México 86 y acariciándola nuevamente en Italia 90, cuando fue subcampeón. Jugó un total de 91 partidos, en los que metió 34 goles y dio 29 asistencias. Además, fue campeón mundial sub 20 en Japón 1979 y ganó la Copa Artemio Franchi (actual Finalissima) con la Mayor en 1993.