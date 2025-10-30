La especial dedicatoria del Santos por el cumpleaños de Maradona con una anécdota relacionada a Pelé
El Santos homenajeó a Maradona en redes sociales recordando algo que estuvo muy cerca de suceder hace unos 30 años.
A 65 años del nacimiento de Diego Armando Maradona, el mundo del fútbol lo conmemora como lo que fue: una de las más grandes leyendas de la historia del deporte. Muchos de los equipos en los que jugó y dejó grabada su huella lo homenajearon, como Boca y la Selección argentina. Pero también le dedicaron un posteo desde lugares impensados.
El Santos FC, uno de los clubes más grandes de Brasil y reconocido internacionalmente por ser el mítico equipo de Pelé, saludó este jueves al Pelusa en sus redes sociales. Y lo hizo de una manera bastante peculiar, con una anécdota conocida pero poco recordada, que remite a algo que estuvo muy cerca de suceder hace unos 30 años.
Te Podría Interesar
El posteo que le dedicó el Santos a Diego Armando Maradona
"Hace exactamente 65 años, Diego Armando Maradona nació en Lanús, Argentina. El Pibe de Oro estuvo a punto de convertirse en otro gran genio en vestir el Manto Sagrado", comienza el texto que compartió el Peixe en su cuenta oficial, con una foto editada del ídolo argentino junto al brasileño, los dos fallecidos en el último lustro.
"En 1995, con la participación del mismísimo Rey Pelé, el Diez estuvo a punto de cumplir su sueño de vestir la camiseta número 10, la más legendaria del mundo. Lamentablemente, el simbolismo de este fichaje quedó solo en la memoria del ídolo argentino y de la afición del Santos", se explayan a continuación.
En aquellos años, Maradona se encontraba sin club tras su fugaz paso por Newell's y se debatía qué hacer de su carrera en medio de los distintos problemas personales y suspensiones que afrontaba por aquel entonces. Finalmente, terminó regresando ese mimso 1995 a Boca, el club de sus amores. "Sigamos bendiciendo al fútbol mundial junto a nuestro eterno Rey Pelé", concluye el texto del Santos.