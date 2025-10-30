Insólito: Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión tras patear un penal, fue operado y no jugará hasta 2026

Luego de poner el 1-0 de Napoli ante Inter, Kevin De Bruyne sintió una fuerte molestia por la que debió ser intervenido y estará varios meses de baja.

De Bruyne será baja por un largo tiempo en Napoli tras lesionarse en el penal que le convirtió al Inter por la Serie A.

El pasado fin de semana, Napoli festejó un triunfazo 3-1 ante Inter en un choque que enfrentaba a los dos punteros de la Serie A. Sin embargo, la imagen que recorrió al mundo entero fue la de Kevin De Bruyne: tras poner el 1-0 de penal, el belga sintió una fuerte molestia en la pierna derecha y tuvo que salir del campo casi sin poder moverse.

El diagnóstico rápido indicaba que se trataría de un simple desgarro, pero los estudios posteriores confirmaron lo peor: rotura grave del bíceps femoral derecho. Por esa lesión, el exmediocampista de Manchester City tuvo que pasar por el quirófano este miércoles en el Hospital AZ Monica de Deurne de Amberes, donde ya fue operado con éxito.

Video: el momento de la lesión de Kevin De Bruyne tras convertir de penal ante Inter Kevin De Bruyne convirtió el penal de Napoli ante Inter y sufrió una grave lesión. Kevin De Bruyne convirtió el penal de Napoli ante Inter y sufrió una grave lesión. Video: SportsCenter Según informaron desde el club italiano, la recuperación demandará entre tres y cuatro meses, por lo que el talentoso futbolista de 34 años recién podría volver a jugar a fines de febrero o comienzos de marzo de 2026. La buena noticia es que no se comprometieron otras zonas de la pierna y su evolución, por ahora, es la esperada.

Todo lo que se perderá el belga durante su recuperación La baja es un golpe duro para Antonio Conte, que pierde al cerebro del equipo en un tramo clave de la temporada: se perderá el cierre de la fase de grupos de la Champions League y varios partidos de la Serie A.