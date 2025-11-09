Preocupación en River: Maxi Meza salió lesionado y llorando en el primer tiempo del Superclásico

Maxi Meza volvió a ser titular en River después de más de 4 meses, pero no pudo siquiera finalizar el primer tiempo en la Bombonera.

Maxi Meza se marchó de la cancha en el carrito médico y entre lágrimas.

Marcelo Gallardo hizo una fuerte apuesta en el Superclásico ante Boca Juniors al poner a Maxi Meza de arranque. Si bien el ex Independiente había vuelto a jugar y venía sumando minutos en los últimos cuatro partidos de River Plate, no era titular desde el 25 de junio en la caída frente a Inter en el Mundial de Clubes.

Esta tarde en la Bombonera tenía la gran oportunidad de terminar de reincorporarse de manera definitiva en el once inicial. Sin embargo, las cosas no saldrían bien para el extremo de 32 años, ya que promediando la media hora del primer tiempo, debió pedir el cambio al sufrir una nueva lesión que encendió todas las alarmas en Núñez.

Se trató de una jugada totalmente desafortunada que no tuvo incidencia de ningún jugador rival. El 8 millonario se resbaló en tres cuartos de cancha y, al caer, se tomó rápidamente su rodilla izquierda, la misma de la que había sido operado recientemente. De manera automática pidió el cambio, no dejando lugar a dudas que se trataba de algo serio.

Meza debió ser retirado del campo de juego en el carrito médico y, mientras era trasladado en el mismo, rompió en llanto, completamente desconsolado, previendo que volverá a estar un buen tiempo sin jugar. En su reemplazo, Gallardo hizo ingresar a Matías Galarza Fonda.