"No puede correr": durísima crítica a Mauro Icardi desde Galatasaray y el gigante europeo que lo quiere

En medio de una ola de críticas internas, Mauro Icardi volvió a quedar en el ojo de la tormenta en Turquía y su futuro parece alejarse de Estambul.

Críticas duras, ofertas y rumores: el futuro de Mauro Icardi está al rojo vivo y podría irse del elenco turco. Foto: Prensa Galatasaray.

En Galatasaray el clima está lejos de la calma. Pese a liderar la Superliga turca y mantenerse en zona de clasificación en la Champions League, la derrota ante Kocaelispor encendió una tormenta puertas adentro del club. Y el que quedó en el centro de la polémica fue Mauro Icardi, capitán y referente del equipo.

Según reveló el medio Hurriyet, durante la reunión ordinaria de noviembre del Consejo, el directivo Turcan Bolayr lanzó una crítica feroz al argentino: “No puede correr, no puede perder el exceso de peso… pero se ve obligado a parecer simpático. ¡No puede ser! El futbolista es un soldado. Si no corrés, no podés jugar en Galatasaray”, disparó ante la sorpresa de los presentes.

El propio presidente, Dursun Özbek, intentó bajarle el tono a la discusión pidiendo “no hablar así de los futbolistas”, aunque Bolayr insistió: “No estoy diciendo nada incorrecto. ¿Acaso nacieron sin nombre estos hombres?”.

Un directivo apuntó fuerte contra Mauro Icardi y desde Italia lo siguen de cerca Dursun Özbek, presidente del Galatasaray Dursun Özbek, presidente del Galatasaray. Icardi, de 32 años, llegó al Galatasaray en 2022 desde el PSG y suma 67 goles y 22 asistencias en 102 partidos, con cinco títulos ganados. Pero su presente es incierto: termina contrato a fin de año, cobra 11,5 millones de dólares por temporada y habría aceptado renovar por 7 millones anuales. Sin embargo, la directiva aún no tomó una decisión.

En paralelo, los rumores sobre su futuro se multiplican. Desde Hurriyet mencionan contactos del Club América y de Estudiantes de La Plata, mientras que el portal italiano Tuttosport asegura que el Milan lo sigue de cerca para 2026. También circula una oferta millonaria desde Arabia Saudita (NEOM SC), aunque el delantero priorizaría volver a Italia, donde residen sus hijos tras la separación de Wanda Nara.