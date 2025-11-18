La Justicia desestimó las amenazas a Lucas Comesaña en el partido entre Gimnasia de Jujuy-Deportivo Madryn

La Justicia desestimó la denuncia presentada por el árbitro Lucas Comesaña , a quien le atribuyeron ser determinante con algunos fallos en el partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn , en el partido de ida por los cuartos de final del Reducido de Primera Nacional .

En aquel encuentro, disputado el domingo 19 de octubre, el Lobo jujeño se encontraba en ventaja por 1-0, aunque el encuentro fue suspendido en el entretiempo por no prestarse las garantías. En la semana posterior al partido, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió darle el triunfo a la visita por 3-0.

Casi un mes después del encuentro, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas invalidó la denuncia, asegurando que “la seguridad del cuerpo arbitral estuvo siempre garantizada”.

Con el paso del tiempo, y Deportivo Madryn actualmente clasificado a la final por el segundo ascenso a la Primera División del fútbol argentino, la fiscalía desestimó la denuncia realizada por Lucas Comesaña , en el partido de cuartos de final.

El fiscal de la causa iniciada por Comesaña desestimó su denuncia de amenazas por los sucesos en Gimnasia (J) vs. Dep. Madryn.

En el mismo, el conjunto local se encontraba en ventaja por 1-0 con gol del delantero Alejandro Quintana y había sufrido la expulsión del volante Matías Noble sobre el final del primer tiempo, acontecimiento que generó el descontento del equipo jujeño.

El polémico arbitraje de Lucas Comesaña en Jujuy

Ya en el entretiempo, en un estadio en el que Comesaña ya se había tenido que ir escudado por la Policía por arbitrajes polémicos en el pasado, el juez denunció que “ingresó de forma prepotente al vestuario de los árbitros un masculino” que vociferó “mas vale que en el segundo tiempo dirijan bien”, amenazándolos con apresarlos por tres días “por lo que están haciendo ahí adentro”.

Además, el hombre se dirigió al cuarto árbitro, Gustavo Benítez, para comentarle que le habían hecho una denuncia por discriminación infantil, la cual fue ratificada por la fiscalía ya que el referí le habría dicho a un alcanzapelotas, menor de edad, “vamos, salí, boliviano de mierda”.

Ante esta situación, Comesaña decidió suspender el partido por no encontrarse seguro para continuar con la disputa y, una semana después, la AFA se apoyó en su informe para darle el triunfo por 3-0 al “aurinegro”, en una decisión que lo ayudó a superar la instancia y condenó a Gimnasia de Jujuy a otro año en la segunda categoría.

Con el correr de los días, la fiscalía, a cargo del fiscal Diego Ignacio Funes de San Salvador de Jujuy, constató que “la seguridad del cuerpo arbitral estuvo siempre garantizada” y que, a pesar de que el juez decidió suspender la contienda y “haber puesto en serio riesgo la clasificación del equipo local”, el mismo “no sufrió ninguna agresión ni en el estadio, ni en sus inmediaciones, ni en ningún lugar de la provincia”.

Deportivo Madryn Gimnasia de Jujuy El Tribunal de Disciplina Deportiva de la AFa había resuelto darle el partido ganado a Madrn 3-0 y aplicarle una multa económica al elenco jujeño. ¿Y ahora, se retractarán?. Foto: NA

Asimismo, otro incidente vio involucrado al equipo del sur argentino, ya que en las semifinales ante Deportivo Morón y luego de perder en la ida por 1-0, la AFA decidió sancionar al entrenador rival, Walter Otta, por declaraciones en contra del presidente y tesorero de la misma, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, las cuales habían sido desmentidas días atrás.

