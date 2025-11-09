Con un golazo de Lautaro Martínez, el Inter venció 2-0 a la Lazio y se quedó con la punta de la Serie A
El Inter se impuso sobre la Lazio con los goles de Lautaro Martínez y Ange-Yoan Bonny por la fecha 11 del campeonato de Primera División italiano.
El Inter de Milán, con un Lautaro Martínez determinante, le ganó 2-0 como local a la Lazio, por la undécima fecha de la Serie A de Italia, y tomó el liderazgo junto a la Roma con 24 puntos, aunque con mejor diferencia de gol (+14) que los de la capital (+7).
El encargado de abrir el marcador fue el Toro, que recién a los dos minutos de juego anotó con una exquisita definición al ángulo tras un pase del lateral italiano Alessandro Bastoni.
El golazo de Lautaro Martínez para el 1-0 del Inter
Ya en el segundo tiempo, cuando iba una hora de juego, el francés Ange-Yoan Bonny estampó el 2-0 definitivo para el Nerazzurro, que gracias a esta victoria alcanzó los 24 puntos y trepó a la primera posición junto a la Roma.
El gol de Bonny para el 2-0 de Inter
El Inter se vio beneficiado en esta fecha por la dura derrota 2-0 que sufrió el Napoli ante el Bologna, que terminó perdiendo el liderazgo en el torneo doméstico de Italia.
