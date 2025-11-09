Presenta:

Con un golazo de Lautaro Martínez, el Inter venció 2-0 a la Lazio y se quedó con la punta de la Serie A

El Inter se impuso sobre la Lazio con los goles de Lautaro Martínez y Ange-Yoan Bonny por la fecha 11 del campeonato de Primera División italiano.

Lautaro Martínez fue clave en el triunfo del Inter.

El Inter de Milán, con un Lautaro Martínez determinante, le ganó 2-0 como local a la Lazio, por la undécima fecha de la Serie A de Italia, y tomó el liderazgo junto a la Roma con 24 puntos, aunque con mejor diferencia de gol (+14) que los de la capital (+7).

El encargado de abrir el marcador fue el Toro, que recién a los dos minutos de juego anotó con una exquisita definición al ángulo tras un pase del lateral italiano Alessandro Bastoni.

Ya en el segundo tiempo, cuando iba una hora de juego, el francés Ange-Yoan Bonny estampó el 2-0 definitivo para el Nerazzurro, que gracias a esta victoria alcanzó los 24 puntos y trepó a la primera posición junto a la Roma.

El gol de Bonny para el 2-0 de Inter

El Inter se vio beneficiado en esta fecha por la dura derrota 2-0 que sufrió el Napoli ante el Bologna, que terminó perdiendo el liderazgo en el torneo doméstico de Italia.

