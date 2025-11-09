La contundente respuesta de Diego Simeone tras las declaraciones de Julián Álvarez sobre su futuro

Julián Álvarez brindó una entrevista y sus declaraciones generaron preocupación entre los hinchas del Atlético de Madrid.

Julián Álvarez reconoció que hubo interés del PSG y habló sobre los rumores que lo vinculan al Barcelona.

El delantero argentino Julián Álvarez brindó una entrevista al diario francés L’Équipe que no pasó desapercibida en España. Sus declaraciones sobre el interés del FC Barcelona y el París Saint-Germain, así como la mención a su futuro inmediato, despertaron preocupación entre los hinchas y dirigentes del Atlético de Madrid.

Qué dijo Julián Álvarez “Sinceramente, no lo sé. Veo lo que se dice en las redes… En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Cuando firmé con el Atlético el año pasado, se habló bastante también del París Saint-Germain. Es cierto, hubo conversaciones entre los dirigentes del PSG y mi representante, mostraron interés en ficharme, pero no se concretó. Por ahora estoy concentrado en el Atlético. Haremos balance al final de la temporada”, expresó el atacante argentino.

julián álvarez1 Julián Álvarez atraviesa un gran presente en Atlético de Madrid. Instagram @atleticodemadrid Esa última frase fue la que encendió las alarmas en el club colchonero, ya que dejó abierta la posibilidad de una salida una vez finalizada la temporada o después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La reacción de Diego Simeone Las palabras del futbolista provocaron incluso una consulta directa a Diego Simeone, durante la conferencia de prensa posterior al triunfo del Atlético de Madrid sobre el Levante. “No las escuché. Él será el que pueda explicarlo mejor”, respondió el Cholo, quien prefirió mantener la calma y no profundizar en el tema para evitar una polémica que pudiera desestabilizar el buen momento del equipo, que empieza a recuperar terreno tanto en LaLiga como en la Champions League tras un arranque irregular.

Simeone analiza, en rueda de prensa, las claves de un triunfo rojiblanco.



https://t.co/Z4YUejOd90 pic.twitter.com/V9FAqBfxRL — Atlético de Madrid (@Atleti) November 8, 2025 Una salida poco probable Pese a los rumores que circulan, una salida de Julián Álvarez del Atlético no parece viable en el corto plazo. El club madrileño lo fichó a mediados de 2024 procedente del Manchester City y le firmó un contrato hasta agosto de 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.