El elogio de Filipe Luís al Cholo Simeone después de clasificar a la final de la Libertadores: "Es como un padre"

Filipe Luis volvió a destacar la influencia que tuvo Simeone, que lo dirigió durante muchos años en el Atlético de Madrid, a lo largo de su carrera.

En su segundo año como DT, Filipe Luís logró llevar al Flamengo a la final de la Copa Libertadores, algo que el gigante carioca había logrado una sola vez antes de 2019, pero que en los últimos 7 años convirtió en una costumbre. El 29 de noviembre, jugará la final ante Palmeiras en el estadio Monumental de Lima.

El exdefensor ha tenido grandes entrenadores a lo largo de su carrera, como José Mourinho, Luiz Felipe Scolari o Jorge Jesús. Y si bien reconoce la influencia que tuvieron estos importantes nombres para luego dedicarse a la dirección técnica, siempre ha elevado por sobre los demás a Diego Simeone, quien lo dirigió durante 6 temporadas y media en el Atlético de Madrid entre 2012 y 2019.

El elogio de Filipe Luís al Cholo Simeone Filipe Luís Cholo Simeone Simeone dirigió más de 6 años a Filipe Luís en Atlético de Madrid. Archivo "Pasé la mayor parte de mi carrera con Simeone. Él realmente cambió mi forma de ver el fútbol, la forma en que pienso sobre el fútbol. También la forma en que pienso sobre la vida. Me hizo volverme más competitivo, tener ganas de ser campeón. Él metió eso en mi corazón, yo no lo tenía. Así que diría que él es la persona que más me cambió", admitió Filipe Luís este viernes en diálogo con Obi Mikel para su programa The Obi One Podcast.

"Siempre nos mandamos mensajes, es como un padre para mí. Siempre le estoy preguntando cosas, cómo lidia con algunas cosas en el vestuario. Hay mucho que he aprendido de él y, en muchas cosas, me comporto igual que él lo hace", detalló a continuación el DT de Flamengo.