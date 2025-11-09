Caos por la maniobra de Oscar Piastri, que provocó el abandono de Leclerc y le valió una sanción en Brasil

El piloto australiano de McLaren Oscar Piastri fue penalizado con 10 segundos por el incidente que desencadenó el abandono de Charles Leclerc.

El Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 tuvo un inicio intenso. En el circuito de Interlagos, una imprudente maniobra de Oscar Piastri provocó una serie de incidentes que terminó con el abandono de Charles Leclerc, generando la intervención de los Comisarios Deportivos.

La polémica maniobra de Oscar Piastri tras el relanzamiento La carrera había sido neutralizada tras el fuerte golpe de Gabriel Bortoleto, pero al momento del relanzamiento, el ritmo volvió con fuerza y los incidentes no tardaron en aparecer. En la primera curva, Piastri intentó superar por el interior a Kimi Antonelli, aunque calculó mal el espacio y terminó tocando al Mercedes del italiano.

Ese contacto hizo que el auto de Antonelli golpeara la Ferrari de Charles Leclerc, que perdió una rueda y debió abandonar de inmediato la competencia, visiblemente frustrado por la situación.