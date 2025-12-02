La desopilante confesión de Lautaro Martínez sobre su relación con el DT de Inter: "Recibo más abrazos suyos que de mi mujer"

Lautaro Martínez desmintió un supuesto conflicto con Cristian Chivu, entrenador del gigante italiano, con una frase que no tardó en viralizarse en redes.

Lautaro Martínez se encargó de desinstalar un rumor bomba que había generado revuelo en Italia. Luego de que los medios de aquel país hicieran trascender la noticia de un supuesto conflicto entre el plantel de Inter de Milán y el entrenador Cristian Chivu, el Toro alzó la voz como capitán y desmintió rotundamente esas versiones con una frase que no tardó en viralizarse.

En charla con Sky Sports, el delantero fue directo al grano: “Tenemos una relación maravillosa, hablamos a diario", aseguró el delantero de la Selección argentina luego del doblete ante Pisa con el que alcanzó los 163 gritos en el club, el cuarto goleador histórico.

La curiosa frase de Lautaro Martínez para desmentir supuestas internas con el DT de Inter Para reforzar eso, Martínez metió una frase que más tarde explotó en redes: "Recibo más abrazos suyos que de mi mujer, pero así es como funciona". Al mismo tiempo, añadió: "Nos hace comprender nuestro valor y lo que podemos hacer en la cancha. Es lindo, porque fue jugador en este vestuario y lo entiende todo”.

Lautaro Martínez Lautaro viene de convertirse en el cuarto máximo goleador histórico en la historia de Inter. EFE El contexto también ayuda: el Inter viene firme en la pelea por la cima de la Serie A (2° en la tabla con 27 puntos), tal como ocurrió en las temporadas pasadas, y la versión del equipo con Chivu empieza a verse cada vez más aceitada. El gigante italiano pudo recomponerse rápido de la drástica salida de Simone Inzaghi, quien renunció tras la aplastante derrota 0-5 ante PSG en la final de la Champions para asumir en el Al Hilal de Arabia Saudita.