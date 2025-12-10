Qué dijo Alexis Mac Allister sobre la interna entre Mohamed Salah y Arne Slot en Liverpool: "Hay cosas que como grupo no..."

En medio de un complicado momento del Liverpool, la relación entre Mohamed Salah y Arne Slot está completamente rota. Mac Allister opinó al respecto.

La interna estalló a pleno en el Liverpool. En medio de unos meses complicados, en los que el equipo está perdiendo más partidos que los que gana y quedó muy rezagado en la Premier League, la relación entre el técnico, Arne Slot, y el mayor ídolo y mejor jugador del club de la última década, Mohamed Salah, está completamente rota.

El egipcio, que no está en su mejor año, está sumando pocos minutos y quedó relegado al banco de suplentes en reiteradas oportunidades, razón por la cual protestó públicamente, a lo que el entrenador neerlandés le respondió sin pelos en la lengua. Ante esta división, algunos jugadores tomaron postura, y este martes habló al respecto Alexis Mac Allister.

Alexis Mac Allister opinó sobre la polémica entre Salah y Slot Alexis Mac Allister opinó sobre la polémica entre Salah y Slot "Nosotros como grupo sabemos lo que es Mo, tenemos un gran cariño con él y sabemos lo que significa para el club. Obviamente es difícil cuando uno no está jugando… pero hay cosas que nosotros como grupo no podemos manejar", comenzó a exponer el campeón del mundo tras la victoria ante el Inter de Milán por Champions League.

"Mo es grande y tomó su decisión. Nosotros estamos del lado de Liverpool, todos queremos lo mejor para el club. Ojalá que se pueda llegar a buen puerto y que Mo pueda seguir con nosotros", agregó luego el ex Boca, no alineándose con el Faraón, pero tampoco condenando su actitud, como hicieron, por ejemplo, Virgil van Dijk y Alisson Becker.