Mastantuono fue titular en el triunfo del Real Madrid sobre Tavalera por la Copa del Rey

Franco Mastantuono jugó los primeros 66 minutos de lo que fue una trabajosa victoria del Real Madrid por 3-2 sobre el humilde equipo de tercera división.

El Real Madrid, con Franco Mastantuono de titular, le ganó 3-2 al modesto Talavera de la Reina y avanzó a los octavos de final de la Copa del Rey. En el estadio Municipal El Prado, con capacidad para 6.000 personas, el equipo de Xabi Alonso visitaba al humilde equipo que milita en la tercera división del fútbol español.

El conjunto dirigido por el argentino Alejandro Sandroni está penúltimo en zona de descenso con 15 puntos, a tres unidades del Osasuna's Promesas que es quien se está salvando de la pérdida de categoría. Aún así, logró hacerle un gran partido al Merengue y generarle un fuerte dolor de cabeza durante los 90 minutos.

Real Madrid avanzó a octavos de final de la Copa del Rey

@Emirates pic.twitter.com/S0Sjv1sVoy — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 17, 2025 El Real Madrid abrió el marcador a los 41' con el gol del francés Kylian Mbappé de penal, con un remate a la derecha ante el deslizamiento del arquero Jaime González hacía el otro lado. 4 minutos después, tras un lateral cerca de la esquina izquierda del área del Talavera, Kiki hizo pasar de largo a un defensor rival con un giro sin pelota, tomó esta sobre la línea de cal y metió el buscapié al medio, contando con la fortuna de que el defensor Manuel Farrando se la llevo puesta y marcó, en propia puerta, el 2-0.

El humilde equipo de Castilla-La Mancha acortó distancias a los 35 minutos del complemento, con el gol de Nahuel Arroyo. Por la derecha, el defensor Farrando desbordó a fondo y metió un gran buscapié al segundo palo donde apareció el delantero Arroyo y la empujó ante el arquero ucraniano Andriy Lunin que había quedado desparramado en mitad de camino intentando interceptar la trayectoria de la pelota.

Sin embargo, la Casa Blanca no perdonó y, a los 88' llegó al 3-1 con el segundo gol del francés Mbappé en el partido. Desde la medialuna del área, el astro galo sacó un remate raso que parecía controlar sin problemas el arquero González pero la pelota le picó antes y se le fue por encima, esfumandose las posibilidades del conjunto local de empatarlo.