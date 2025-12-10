Fuerte posteo de Mauro Icardi tras rumores que lo alejan del Galatasaray: "Me van a extrañar"

Mauro Icardi reaccionó a las versiones sobre su supuesta salida anticipada y afirmó que su contrato sigue vigente hasta junio de 2026.

El argentino atraviesa una racha de cuatro partidos sin convertir y fue señalado tras la caída ante el Mónaco.

Mauro Icardi volvió a ser noticia en Turquía. El delantero argentino salió al cruce de los rumores que lo vinculaban con una salida anticipada del Galatasaray y utilizó las redes sociales para aclarar su situación contractual y apuntar directamente contra la prensa local.

El atacante decidió responder con ironía a las versiones sobre su futuro. “Tienen Icardi por unos meses más. Disfruten que luego me van a extrañar”, publicó en un mensaje que subió a una historia de Instagram.

El revuelo surgió luego de la derrota por 1 a 0 frente al Mónaco por la sexta fecha de la Champions League. La prensa turca señaló al argentino como uno de los responsables del flojo rendimiento colectivo, en medio de una sequía de cuatro encuentros sin convertir desde el triunfo por 3 a 2 ante Gençlerbirlii.

El descargo de Mauro Icardi en redes sociales En su comunicado, Icardi cuestionó duramente a un sector de los medios turcos por difundir información falsa. “Entiendo que mi nombre les vende y que algunos ‘periodistas’ turcos quieran instalar que me llamaron del club para informarme de mi ‘no renovación’ de contrato… pero no solo que no me llamó nadie a mí, sino que a mi representante tampoco”, escribió en Instagram.

El delantero aclaró además que su vínculo sigue en pie y que todavía restan varios meses para su finalización. “¿Quieren vender una noticia que NO es noticia porque mi contrato termina en Junio de 2026 para tapar la derrota de ayer?”, agregó, dejando explícito su enojo por el tratamiento mediático.