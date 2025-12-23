La contundente advertencia de Mostaza Merlo a los dos refuerzos de River: "Que se pongan la camiseta y..."

Mostaza Merlo se refirió a las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno, y les dejó una llamativa advertencia previo a ponerse la camiseta del Millonario.

Aníbal Moreno y Fausto Vera fueron los dos primeros refuerzos del River de Marcelo Gallardo para el 2026. Con la Copa Sudamericana como principal atractivo, la dirigencia del Millonario contrató a los dos mediocampistas defensivos provenientes del Atlético Mineiro y Palmeiras, respectivamente, y ahora seguirá moviéndose en el mercado de pases para reforzar otros puestos.

Estos dos futbolistas generaron mucha ilusión en los hinchas y esperan que puedan darle un salto de calidad a un mediocampo que fue el centro de las críticas durante todo el año. Ahora, quien opinó sobre las dos incorporaciones del elenco de Núñez fue Mostaza Merlo, leyenda del club.

La advertencia de Mostaza Merlo a los dos refuerzos de River En diálogo con DSports, el exentrenador de River y Racing dio su opinión sobre ambos jugadores: “A Vera lo vi en Argentinos y tuvo un gran nivel y Moreno fue de menor a mayor en Racing“, comenzó.

Fautso Vera River Fausto Vera tuvo su primer entrenamiento con la camiseta de River. Prensa River Plate “Vamos a ser honestos. Que se pongan la camiseta y jueguen. Cuando vienen se crea una expectativa bárbara… Yo no digo que les va a pesar, pero hay que verlos con la camiseta. Obviamente compró muy bien, pero la camiseta de River pesa, no es para cualquiera“, agregó Mostaza.