La joyita del fútbol argentino por la que avanza River tras cerrar a Aníbal Moreno y Fausto Vera

El River de Gallardo se sigue moviendo en el mercado de pases y en las próximas horas podría abrochar la llegada de su tercer refuerzo.

River no se toma ninguna descanso en el mercado de pases. Luego de abrochar las llegadas de Fausto Vera (proveniente de Atlético Mineiro) y Aníbal Moreno (llegó desde el Palmeiras), el equipo de Marcelo Gallardo está ultimando detalles para concretar la llegada de Johan Romaña para que este sea su tercera refuerzo.

Ahora, en las últimas horas, la dirigencia del Millonario aceleró en las negociaciones con Santino Andino, la joya del fútbol argentino y del recientemente descendido Godoy Cruz, y en las próximas horas se podría llegar a un acuerdo entre ambas partes para que vista la camiseta del cuadro de la Banda.

River avanzó en las negociaciones con Santino Andino, la figura de Godoy Cruz Según informó TyC Sports, las dirigencias de River y Godoy Cruz se sentarán a terminar de pulir los últimos detalles de una negociación que parece que llegará a buen puerto. A pesar de que no se dieron a conocer los montos, el Millonario hará una oferta por el 100% de la ficha del jugador (lo habían tasado en 10 millones de dólares a comienzos de años) de 20 años que se asentó como una de las grandes promesas del fútbol argentino.

Santino Andino Santino Andino, la gran figura del Tomba, está muy cerca de llegar a River. Prensa Godoy Cruz No obstante, puede haber un problema en las negociaciones y es que Santino Andino dejó de estar representado por Hernán Berman, una figura con gran peso en River, y todo apunta a que pasará a ser manejado por una agencia internacional. Esto podría derivar en que el jugador sea acercado a clubes del extranjero, los cuales podrían presentar una oferta superior a la del elenco de Núñez.

Los números de Andino en Godoy Cruz Andino emergió como una de las notas más destacadas en un Godoy Cruz que atravesó largos pasajes de irregularidad. Con desequilibrio individual, velocidad y una marcada vocación ofensiva, el atacante suele desempeñarse sobre el sector izquierdo del campo, perfilado hacia adentro. No obstante, su versatilidad le permite moverse a lo largo de todo el frente de ataque, una característica que, sumada a su eficacia frente al arco, lo consolida como una pieza ofensiva integral. En su recorrido por la Primera División del Tomba, acumula 48 presentaciones, con un balance de ocho goles y cinco asistencias.