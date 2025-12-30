Las graves acusaciones de la madre de Luca Scarlato contra River: "Nos tocó vivirlo en carne propia"

El caso de Luca Scarlato en River es una novela que recién arranca y que, a la vez, ya sumó varios capítulos. El lunes se confirmó que la joya de 16 años dejará el club por la patria potestad y, con el correr de las horas, el foco se fue corriendo hacia las razones que derivaron en su abrupta salida del Millonario.

La bronca en Núñez tiene que ver con el desenlace económico: el club apenas percibirá los derechos de formación por un jugador que estuvo más de diez años en la institución. En ese contexto, muchos señalaron al representante, Martín Guastadisegno, aunque luego una de las voces más esperadas rompió el silencio: la de Lorena Cuervo, madre de Scarlato , quien decidió dar su versión y apuntó directamente contra la dirigencia.

En diálogo con DSports, salió al cruce por las difamaciones y defendió con firmeza al agente del juvenil. “Martín no tiene ningún interés económico en Luca, sino que es un interés afectivo porque me crié con él durante toda la infancia y lo quiere a Luca como si fuera su sobrino. Siempre van a atacar al representante y a la familia", afirmó. Y luego explicó: "El representante de Luca se crió conmigo, es como mi hermano y él no haría nada en contra de la carrera de mi hijo".

La madre de Scarlato también se refirió al supuesto beneficio económico que habría recibido la familia por parte de Guastadisegno para no firmar con River y lo negó rotundamente. “Detrás de cada chico hay una familia, hay sueños, hay un sacrificio de muchos años y duele todo lo que se está publicando y todos los comentarios. Luca está hace diez años en el club, desde chiquitito dice que quiere ser jugador de fútbol, que su sueño es ser jugador de la Selección. Nosotros nos esforzamos, no somos una familia millonaria ni nada que se le parezca, somos clase media, laburadores y nos movemos por el sueño de nuestro hijo y no por la plata".

Tras esa aclaración Cuervo reveló detalles desconocidos sobra la frustrada firma del primer contrato hace algunos meses. “En septiembre, las páginas de River publicaron que Luca había firmado contrato con el club y que habían blindado a la joyita, pero eso nunca pasó. El vicepresidente de River (Matías Patanian) había quedado en conocernos a nosotros hace dos años y nunca lo conocimos, así que hubo mucho trasfondo que tuvimos que sobrellevar Luca y nosotros“. apuntó.

Las graves denuncias contra el Millonario

Además, la mujer denunció un pésimo manejo desde lo médico, argumentando que hicieron jugar a su hijo sabiendo que estaba lesionando. “Luca estuvo dos meses jugando con pubalgia y no se lo cuidó. Los coordinadores no querían que se haga estudios médicos porque ellos los necesitaban los sábados para jugar y ganar los tres puntos, por lo cual esa lesión se hizo casi crónica. Dije en el club que debían cuidar a sus jugadores, pero el coordinador le pedía que no se haga los estudios”, disparó.

Por último, explicó cuál era la postura familiar respecto al futuro de Scarlato y volvió a marcar diferencias con River. “Nosotros les respondimos que no nos interesaba la parte económica, sino que nos interesaba saber que si él tiene un talento diferente, que nos digan cuál era el proyecto”.

Y cerró otra acusación todavía más fuerte: “Tuvimos varias contestaciones desagradables, amenazas, esto de que firme el contrato y que sino no iba a la Selección. Eso que muchas veces se ve en las redes, en este caso nos tocó vivirlo a nosotros en carne propia. Una vez que volvimos de Chile, donde Luca fue a representar a la Selección argentina, ahí sí pudimos conocer a los dos vicepresidentes de River y volvieron a hablar del contrato y de la parte económica, les dijimos que eso no nos interesaba".

La respuesta del coordinador general de las Inferiores de River

Del otro lado, la respuesta del club no tardó en llegar y fue Gabriel Rodríguez, coordinador general de Inferiores, quien rompió el silencio y disparó munición gruesa contra el entorno del 10 de la Séptima. “Ya venía el club hablando desde marzo-abril. Aparecen este tipo de situaciones tremendamente desagradables que no tienen explicación. Desde marzo estaban en contacto para firmarlo. Inclusive Jorge Brito se acercó en persona y estuvo hablando con el nene. Él le decía que sí, pero la madre se encargaba. El nene quedó sujeto a lo que arreglan su madre y el representante“, apuntó en diálogo con DSports Radio.

A su vez, también salió con los tapones de punta por los dichos de la madre de Scarlato: “Lo que dijo es una infamia. Jamás Luca jugó lesionado. Yo consideré que el chico no tenía que viajar con nosotros el día de la operación de la madre. Se lo ha tratado bien, era el capitán, nunca tuvimos que tomar ninguna decisión sobre él. Conmigo ha tenido más que mejor dialogo. Esto ha sido una infamia“.

El formador dejó una reflexión final que resume el golpe para River. “En mi caso personal ha sido un golpe enorme, a los chicos los tenemos desde los 6 años. En el caso de Luca desde los 8. Es un chico más que cariñoso, siempre lo respetamos. Es un nene de 16 años que tiene una carrera muy grande por delante. Es un chico excelente, de muy buen nivel cultural. No tengo idea de adónde se va, el club intuye algunas cosas, Esto fue muy rápido, fue una sorpresa", añadió, todavía descolocado por la decisión.

“A Luca lo tuve de muy chiquito, lo quiero mucho y le deseo lo mejor. Pero lo mejor lo tenía en River. No me pareció justo su actuar. Estos representantes son un problema, un mal necesario en el fútbol“, lamentó Rodríguez, volviendo a apuntar contra Guastadisegno. En línea con eso, recordó un caso similar del pasado que no terminó bien. “En el año 2018, a mí me sacaron de la misma manera a Thiago Geralnik. Hoy en día está en la Segunda División de Qatar. El chico era capitán del seleccionado juvenil y se preveía que iba a ser jugador de Reserva”, relató.