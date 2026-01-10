Presenta:

El aroma de la China Suárez: a qué huele la modelo y cuánto cuestan sus fragancias

Tras el elogio de Mario Pergolini, revelamos el mapa aromático de la China Suárez: notas intensas, flores blancas y precios que impactan.

Antonella Ramírez

Todos los datos sobre el aroma que enloquece a todos y usa la China Suárez. / @sangrejaponesa

El "efecto China" no se detiene y esta vez el foco no son sus romances ni sus rodajes, sino su rastro. Tras su visita al estudio de Mario Pergolini, el conductor no pudo evitar resaltar que la China Suárez es una de las figuras “mejor perfumadas” del ambiente y ahora todos quieren saber a qué huele la pareja de Mauro Icardi.

Cuánto salen y qué notas tienen los perfumes favoritos de la China Suárez

Flores blancas y notas especiadas: las claves del perfil olfativo que prefiere la actriz argentina.

Lejos de las fragancias comerciales y excesivamente empalagosas, la China Suárez prefiere el carácter de las flores blancas intensas mezcladas con acordes cremosos y especiados. Su colección es un equilibrio entre la presencia y el misterio; suele optar por composiciones envolventes con toques de cacao, vainilla y ámbar que aportan una sensualidad ideal para la noche.

No obstante, para los días de sol, la actriz también guarda versiones más luminosas con destellos cítricos y verdes, demostrando una versatilidad que siempre busca generar un impacto inmediato en quien se cruza en su camino.

El tocador de la China incluye fragancias de autor que pueden superar el millón de pesos por frasco.

Acceder al universo sensorial de la China Suárez requiere, en muchos casos, una inversión considerable. La mayoría de sus elecciones pertenecen al mundo de la perfumería de autor o alta gama, con frascos que en el mercado local pueden oscilar entre los 300 mil y los 600 mil pesos.

Para las ediciones más exóticas y concentradas, los valores pueden escalar rápidamente y superar el millón de pesos, dependiendo de la exclusividad del importador y la disponibilidad de stock en el país.

Versatilidad: entre los aromas nocturnos con cacao y la frescura de las notas verdes para el día.

A pesar de su inclinación por lo premium, la artista también cuenta con opciones un poco más terrenales dentro de su repertorio. En su tocador conviven fragancias clásicas de casas internacionales reconocidas, cuyos precios se ubican entre los 150 mil y 250 mil pesos. Son estas piezas las que le permiten mantener esa elegancia constante sin perder la sofisticación.

