Así fueron los dos looks de la China Suárez para Navidad: las fotos

No te pierdas todos los detalles y fotos de los looks navideños que compartió la China Suárez. ¡Romanticismo y bohemia en equilibrio perfecto!

La China Suárez mostró su estilo durante las celebraciones de Nochebuena y Navidad, apostando por dos looks bien distintos. La actriz pasó las fiestas en Argentina junto a sus hijos, Mauro Icardi y las hijas del futbolista, en una celebración familiar.

Para la Nochebuena, eligió un vestido corto de la firma Zimmerman, reconocida por su impronta romántica. La prenda, confeccionada en tela liviana y con estampado floral en tonos pastel, se destacó por la falda voluminosa, los tirantes finos y una cintura tipo corset. El diseño, además, contaba con volados, textura y un borde desflecado. El valor del vestido es de $2.850 dólares, lo que destacó su carácter de pieza protagonista dentro del look.

En cuanto a los acccesorios, la China lució unas sandalias nude de tiras finas, aros pequeños y un anillo dorado. El maquillaje fue natural, con labios rosados y piel luminosa, mientras que el pelo lo llevó suelto y liso.

Para el día de Navidad, la actriz cambió completamente de registro. Apostó por un conjunto de dos piezas en tono crudo, compuesto por una falda larga con volados y un top de manga larga con detalles de volantes y un corte en la espalda. Las imágenes la mostraron descalza, caminando sobre un muelle de madera junto a un lago, rodeada de vegetación y el cielo nublado.

El vestido Zimmerman de la China para Nochebuena.

Una apuesta floral, sofisticada y actual.

Navidad bohemia: el look crudo de la China Suárez.

