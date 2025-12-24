La China Suárez estalló en redes sociales tras su vuelta al país: el motivo

La China Suárez y Mauro Icardi volvieron al país para pasar las fiestas junto a familiares y amigos. Ni bien aterrizaron, fueron directamente a buscar a las hijas que el futbolista tuvo con Wanda Nara para pasar Navidad.

En medio de la estadía de ambos en Argentina, se comenzó a correr el rumor de una posible llegada de Mauro Icardi a River Plate. Esta versión empezó a circular luego del posteo del periodista Pablo Calvari.

En la publicación, el comunicador dio a entender que la reunión fue fuera del Monumental y que la China Suárez le dio el visto bueno a Mauro Icardi, ya que ella quiere volver a vivir a Argentina. Tras el furor por la información, la China Suárez estalló en redes sociales.

La China Suárez estalló en redes sociales Captura de pantalla 2025-12-24 071558 La China Suárez desmintió rumores. Foto: X / @chinasuarez Mediante su cuenta de X (antes Twitter), Eugenia decidió romper el silencio ante la versión que circuló: "¿Que yo “di el ok” para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja, no soy su manager ni quiero serlo".