La China Suárez estalló en redes sociales tras su vuelta al país: el motivo
La pareja de Mauro Icardi sorprendió a todos con un contundente posteo.
La China Suárez y Mauro Icardi volvieron al país para pasar las fiestas junto a familiares y amigos. Ni bien aterrizaron, fueron directamente a buscar a las hijas que el futbolista tuvo con Wanda Nara para pasar Navidad.
En medio de la estadía de ambos en Argentina, se comenzó a correr el rumor de una posible llegada de Mauro Icardi a River Plate. Esta versión empezó a circular luego del posteo del periodista Pablo Calvari.
En la publicación, el comunicador dio a entender que la reunión fue fuera del Monumental y que la China Suárez le dio el visto bueno a Mauro Icardi, ya que ella quiere volver a vivir a Argentina. Tras el furor por la información, la China Suárez estalló en redes sociales.
La China Suárez estalló en redes sociales
Mediante su cuenta de X (antes Twitter), Eugenia decidió romper el silencio ante la versión que circuló: "¿Que yo “di el ok” para qué? Jajaja, no me meto en la carrera de mi pareja, no soy su manager ni quiero serlo".
"Yo estoy feliz en Turquía, no intenten desviar la atención de lo que realmente importa. Besos", expresó en el final del escrito. La actriz dejó en claro que se encuentra muy cómoda en Estambul junto al futbolista, quien la está rompiendo en el Galatasaray.